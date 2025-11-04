性平教育扎根 8款桌遊問世

台北市在中正幼兒園發表八款以「性別與尊重」為主題的桌遊。（台北市教育局提供）

台北市教育局四日表示，為讓性別平等教育從小扎根，從繪本閱讀開始，遊戲的實際參與，台北市於十月二十八日在中正幼兒園發表八款以「性別與尊重」為主題，專為幼兒設計的性別平等教育桌遊，在指導教授劉淑雯與劉力君老師帶領下，整合多所幼兒園教師團隊，藉由遊戲的過程，讓性別平等的素養奠基於幼童們的心中。

在市立南港幼兒園及中正幼兒園的號召下，參與教師戮力研發產出，於正式發表中，呈現出幼兒學具開發的輝煌成果。

八款桌遊以繪本為靈感，結合ＳＤＧＳ、社會情緒教育（ＳＥＬ）、孩子的生活經驗，將性平教育轉化為「能看、能玩、能感受」的新體驗。該年度桌遊學具主題依概念分為三大類，包含破除刻板、理解尊重及多元參與。

研習現場反應熱烈，參與教師們紛紛回饋，這樣的研習不只是技巧的傳遞，更是一場「性平意識的再覺醒」—從理解性別的多樣樣貌，到反思自己在教育現場的角色。更有教師感動表示：「老師們不只是傳遞知識，更傳遞了正能量！」、「看見那麼多認真的老師與孩子的學習歷程，讓我重新感受到教育的力量。」

教育局表示，這八款桌遊的發展，是在「遊戲中學習」的實踐。透過故事分享、角色扮演與合作任務，孩子在遊戲中學會表達、傾聽與包容，建立尊重與平等的生活態度。未來，將持續以政策引導作為核心，透過資源挹注、課程推廣與教師專業支持，打造友善、安全且具包容力的校園環境。