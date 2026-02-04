性平教育融入各科教學 大學、高中合作培訓種子教師

〔記者林曉雲／台北報導〕為落實性別平等教育法，教育部推動大學和高中合作，將性別平等教育融入各科教學，114學年度培訓的種子教師，預計產出34件跨領域的教案示例，包括語文、數學、社會、綜合活動、藝術、科技、健康與體育領域，以及特殊教育與群科，以建置完善的諮詢輔導專業支持機制，將性別平等價值深植校園，營造友善平等且尊重的教育環境。

教育部國教署組長詹雅惠說明，教育部自2018年起委請國立和美實驗學校成立「高級中等學校性別平等教育資源中心」，致力於性平教學資源的開發與師資專業成長，為進一步強化校園教學量能，去(2025)年10月至今年1月陸續舉辦課程與教學種子教師初階、進階及高階培訓工作坊，共計培訓34位教師為種子教師。

廣告 廣告

詹雅惠表示，課程內容從性別平等教育教材編選示例出發，探討如何將性平意識轉化為實質教材；進一步延伸至素養導向命題及學習成效評量，以確保落實教學目標，並強調課程實作發表與專業社群的運作分享，透過教學實務的深度對話，激盪出具創意的教學方法。

國立台灣大學教授葉德蘭、國立彰化師範大學教授林千惠及國立台南大學性別培力及性平事件防治研究中心主任呂明蓁提供理論框架與評量專業指導；國立和美實校、國立旗山農工、高雄市立左營高中、新北市立新店高中、國立台南一中、國立家齊高中、國立宜蘭特教、國立基隆女中、國立台南女中、國立南投特教、國立土庫商工及國立曾文農工等校之資深優秀教師帶領實作，透過初階、進階及高階系列培訓，種子教師將協助推動性別平等教育融入各學科之課程與教學，並參與課程發展、試題研發及宣導推廣工作。

【看原文連結】

更多自由時報報導

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

