「性平東釋寶」萌翻鐵花村！臺東CEDAW市集性別教育超好玩

【記者 朱達志／台東 報導】為深化人權意識，臺東縣政府今（23）日在鐵花音樂聚落步道舉辦「CEDAW宣導市集 × 趣味闖關」活動，以「了解平權，從認識CEDAW開始」為主題，透過互動闖關、教育展區及趣味體驗，將《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）以更親近生活方式呈現，讓民眾在遊戲中接觸性別平等觀念。

臺東縣政府表示，積極推動性別平等與人權價值，透過有趣多元形式，讓民眾以最輕鬆方式接觸CEDAW精神。平權並非高深學術，而是生活中的選擇與態度；因此以市集、展演、闖關遊戲等落實國際公約理念，讓全民理解、參與、實踐性別平權。感謝在地團體與志工夥伴投入，將深化跨局處合作，運用更多創新方式推動性平與反暴力理念，走向更開放、多元的幸福城市。

社會處長陳淑蘭說明，今年市集設計強調「看得見、摸得到」，透過體驗讓民眾理解CEDAW精神，例如公平分工、尊重差異、關注弱勢處境等，讓大家都能安心生活。首次亮相的性平吉祥物「性平東釋寶」更受到民眾喜愛，未來將與大家一起推廣友善與平等理念，擔任性平推廣大使。

現場氣氛熱烈，攤位與闖關關卡深受民眾歡迎，數百張闖關卡在短時間內完成，顯示對性平議題高度關注。「性平祈願牆」累積百張願望卡，寫下民眾期待；「CEDAW海報牆」則展示縣府宣導成果，吸引民眾投票與討論。美甲與手作等體驗活動吸引許多民眾參與。「兒少培力成果展演」展現性別平等教育向下扎根能量，使市集充滿教育性與趣味性。

社會處補充，活動呼應11月多項國際紀念日，包括國際男人節、國際兒童人權日、國際跨性別紀念日與國際消除對婦女暴力日，議題涵蓋男性健康、兒童權利、跨性別者面臨的歧視，以及全球共同終止對女性暴力等面向。以「慢步調、深體驗」引導民眾用輕鬆方式接觸人權議題，將國際視野帶入生活，讓更多人理解不同族群面臨的挑戰，深化臺東的人權意識，打造尊重、平等與多元共融的幸福城市。（照片記者朱達志翻攝）