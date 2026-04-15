性平案「小案大辦」缺分流調查 全教會憂投訴武器化

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疑似校園性別事件通報件數逐年增加，教育部統計，2024年已超過2.4萬件，以疑似性騷擾最多通報，有2萬995件，各級學校裡又以國小9477件最多，全教產指出，性平業務負荷過重。全教產高中職委員會主任黃玉蘋說：「教育部應該有更明確的範本，避免審查人員的更迭或各有想法，各縣市或各部門的不同的意見，來造成往返修正的報告內容，更增加了行政的負擔。」

教育部強調，可按照校園性別事件情節分流及簡化程序。

教育部次長朱俊彰說明，「對於事證確鑿的明確案件，學校得不成立調查小組，改由性平會直接來受理，雙方當事人的書面及言詞的陳述。」

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但全教會言明，目前最大問題是學校不分輕重、小案大辦的機制，缺乏分流的調查程序，易為濫訴者手裡的刀，投訴武器化的現象正在蔓延。近日網路更流傳，學生公然討論如何利用性平案陷害老師。

全教會理事李雅文說道，「甚至有學生他就直言，說他性騷擾，把他搞進校事會議，反正很難舉證，主觀感受不舒服就可以，還能順便搞爛他的名聲，讓他一輩子背負老師的罪孽，這個東西現在還在網路上。而且其實學生去用各種投訴案件，去弄老師這件事情是在現實、現場存在的事實。」

全教會主張分流減量，情節重大或涉及重大性侵案，維持嚴謹法律，同儕間的言語冒犯或輕微歧視，應修法允許「輔導先行」，回歸學校溝通輔導機制，用教育化解紛爭，不是用調查去激化對立。