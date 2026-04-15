性平法無限上綱案件暴增 教團籲設分級分流機制

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立法院教育文化委員會今天舉行性平法修法公聽會，邀請專家學者提出修法建議。（林縉明攝）

立法院教育文化委員會今天舉行性平教育法修法公聽會，邀請專家學者針對校園性平事件處理提出建議，教育團體認為，目前校園性平案濫訴嚴重，主張應該分流減量，輕案應先輔導，回歸教育體制，朝「定義釐清、案件分流、回歸教育」三大方向修法，以確保師生關係不因法律程序而崩解。

性平法自2004年立法以來，確實在保障性別平權、預防性騷擾與歧視上扮演關鍵角色。不過，2023年大幅修法並於2024年全面實施，法律邊界已過度擴張。立法院教育文化委員會今天舉辦公聽會，蒐整專家學者等各界意見。

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全國教育產業總工會高中職主委黃玉蘋表示，在校園性別事件中，承辦人負荷過重、調查與教育費用左支右絀，調查費用應由主管機關負責編列預算支應，避免排擠學校校務基金，影響學校用於改善教學及學生學習的經費。

黃玉蘋建議，校園性別事件的調查人員回流培訓內容，應針對調查報告的撰寫方式、法規更新、時事議題、調查方法、調查技巧及報告論述等課程培訓，教育部應有明確範本，避免因教育部審查人員更迭，各有想法，造成承辦人員與調查小組不斷往返修正報告內容，增加行政負擔。

民進黨立委林月琴表示，性平會現況是案量增加4成，承辦人員卻有高達6成為兼辦，還要處理其他行政雜物，量能不足可能影響申訴人權益，應該優先處理量能不足問題。林月琴也主張，將全面性教育納入師資培訓，確保教學品質。另外，提供明確教材與制度，降低教學壓力。

國教行動聯盟指出，現行性平法存在定義混淆、功能錯置、程序膨脹等三大核心問題，目前法規把性與性別的定義混淆，導致教學現場目標失焦，學生可能在課堂上討論性別光譜，卻在面臨現實的情感糾紛或性健康風險時缺乏應對能力。

國教盟建議，將性健康教育與情感教育從性平法中獨立出來， 性平法應回歸其反歧視與事件救濟的核心功能。另外，建議參考國際經驗，建立分級分流處理機制，並明確規定善意判斷免責條款，避免教職員因行政壓力而過度通報。

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