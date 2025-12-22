性平調查人員專業檢核 教育部允協助地方推動

性別平等教育法已經施行20年，不過近年校園仍有不少性平爭議，立法院教育文化委員會今天(22日)召開公聽會，與會的專家學者對於調查小組的專業性乃至於性平事件的處理都提出許多看法。教育部次長朱俊彰表示，教育部都有對相關人員做定期培訓及檢核，這部分也可以跟地方政府分享期盼後續可以做的更完善。

性別平等教育法已經施行超過20年，但最近仍有包括金門縣金城國中考題內容不當，銘傳大學問卷涉性別隱私乃至於大學校園性平案涉洩密等等問題。

立法院教育文化委員會22日召開公聽會，與會者紛紛就教學現場實際情況提出說明。包括老師在進行性教育內容時，也被學生投訴感覺「不舒服」而遭調查，讓老師為了自保乾脆照本宣科就好，影響學生受教權。另外在調查小組人才庫方面，也沒有定期檢視成員資格，造成某些根本不具足夠性平意識或懂法規但不清楚教學現場狀況的人員進入調查小組，對調查結果也會造成重大影響。

教育部次長朱俊彰則表示，教育部目前對調查人員人才庫有定期檢核，三年內都要定期回流訓練，五年內要參與調查，每年會針對這些資格做兩次檢核，不符合者就會剔除。教育部也願意在後續與地方政府合作推動相關的檢核機制，朱俊彰：『(原音)調整機制教育部目前在做，而且都有定期在做。比較可能有困擾，我聽幾位先進提出有些地方政府部分是不是有同樣定期跟不定期檢核方式，我想這塊可能我們要進一步作確認。這點教育部會後我也會跟國教署一起合作，協助地方是不是也針對調查人員的定期檢核機制這部分也要做落實的規定。』

至於金城國中不當考題方面，朱俊彰表示目前該位老師已經被解聘並且四年內不得再任用；而銘傳大學以及政治大學之前也有相關性平事件目前也都在學校性平會處理中。而未來在性平教育課程上也希望老師們可以更落實相關研習。

另外就是保密部分，朱俊彰表示目前針對不同對象確實沒有比較清楚的參考依據，他表示未來教育部可以訂出一分參考資料或指引，針對學校行政人員、學生等不同面向，告訴每個人都有一定的保密義務與責任，以避免觸犯個資法或其他民刑事或性平法的規定。