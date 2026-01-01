性平議題怎麼報？專家點破媒體禁區：避免歧視、聚焦本質

文化部與台北市報業商業同業公會於31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉。（圖／台北市報業商業同業公會）

文化部與台北市報業商業同業公會於31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉，與會來賓包括文化部簡任視察陳文婷、台北市報業商業同業公會理事長黃樹德、中時新聞網編輯李惠婷、中時新聞網副總編輯戴志揚等人。

黃樹德致詞表示，媒體在報導性別議題時，須有尊重不同族群與個體的觀念，應避免使用歧視性用語，達成消除刻板印象的目的，為社會做出貢獻，並推動改變社會的力量。

台北大學法律學系教授郭玲惠指出，性別平權與媒體再現的法律紅線，關鍵在於「足之識別被害人身分之資訊」的辨識及用詞的拿捏，且媒體也要擁有足夠的性平意識與法律概念，成為監督社會的正面力量；李惠婷則談到標題可以用差異化的方式呈現，但須多從正面的角度讓焦點回歸到事件本身。

國語日報副總編輯黃聰俊提到，因主要客群是兒少，若要談論議題，會使用較客觀跟中立的用詞，並以教育為目的的角度作切入。

社團法人台灣防暴聯盟秘書長廖書雯從國際性別平權趨勢談到性別暴力防治的觀念，並提到，媒體可以從翻轉敘事著手，達到教育並改變公眾的目的；超高齡社會議題這幾年愈來愈受關注，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿提到，媒體除使用中性文字外，可聚焦系統姓問題，探討背後的社會結構與政策需求，促進建設性的討論。

戴志揚表示，同性、同婚的議題需採「尊重與平等、客觀非歧視、避免污名化」的新聞處理原則來呈現；勵馨基金會副執行長王淑芬提到，隱私權與知情權的拉鋸主要受法規限制、媒體自律過度、政府標準不一影響，鑑於以上原因，近期衛福部推出媒體報導指引，盼能從中取得平衡。

關於兒少創作者的風險保護，iWIN網路內容防護機構副執行長劉昱均指出，創作者很常碰到斷章取義、法律與心理傷害時間差等問題，媒體可從兒童最佳利益、避免二次擴散、不因「已公開」而降低對兒少的保護這三原則作為報導方向。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

