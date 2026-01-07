「性平陪根」成果亮眼 新北表揚6績優區公所

《圖說》侯友宜市長表揚推動性平成效卓越的區公所，土城、烏來、鶯歌區公所榮獲績優獎，深坑、平溪及瑞芳區公所獲進步獎，左一社會局長李美珍。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】「陪根」計畫展現各區公所在地化性平特色！新北市長侯友宜今〈7〉日於市政會議表揚推動成效卓越的6個區公所，其中土城、烏來、鶯歌區公所榮獲績優獎，深坑、平溪及瑞芳區公所獲進步獎，肯定各區公所結合在地特色及運用地方資源，發想許多符合在地民居民需求的社區友善亮點方案。

侯友宜表示，性別議題無所不在，從職場、家庭、文化習俗到防災應變，都可能潛藏性別刻板印象。今年獲獎的方案緊扣民眾生活經驗，將性別觀點落實於實際行動，不僅貼近需求，也展現高度的在地特色與創新能量。

社會局長李美珍指出，新北市自109年啟動區公所性平工作陪根計畫以來，已輔導各區公所推動296項性平亮點方案，感謝基層同仁長期深耕，將性別平等觀點結合地方特色，推動貼近民眾、具體有感的性平行動。未來社會局也將持續攜手29區公所，發展符合在地需求的創新方案，讓多元友善的性平理念在每個鄰里處處生根、遍地開花。

《圖說》烏來區公所打破「男獵女織」框架，在泰雅文化季推動混合性別射箭隊伍，並開放多元性別參與編織課程。〈社會局提供〉

她指出，獲得績優獎的烏來區公所，突破原住民族傳統「男獵女織」的性別分工框架，在泰雅文化季射箭比賽中設置混合性別隊伍，降低女性參與傳統運動的門檻，並與原住民編織協會合作，開放男性及多元性別者參與編織課程，促進文化傳承中的性別平權。

《圖說》土城區公所「女力爆棚 v.s 型男主廚」性平體驗中，由男性成員擔任主廚與送餐服務，透過角色互換，翻轉家務分工的性別刻板印象。〈社會局提供〉

土城區公所從過往深獲肯定的性平行動劇出發，延伸結合多元社區配套活動，擴大性平宣導力道，其中「女力爆棚及型男主廚」翻轉性別體驗，顛覆傳統家務分工，由女性負責搭設及拆卸棚架、男性擔任主廚與送餐服務，讓性平觀念走進家庭日常。

《圖說》鶯歌區公所開設咖啡師培力專班，協助中高齡婦女取得咖啡師證照。〈社會局提供〉

鶯歌區公所則透過咖啡師培力專班，協助在地中高齡婦女取得咖啡師證照，並辦理「性平咖啡吧」快閃活動，拓展職涯選擇與社會參與機會，讓中高齡婦女在咖啡香中沖泡出精采的第二人生。