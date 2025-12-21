性愛派對媽案件延宕4年開審 一名未成年人出庭作證

洛斯蓋圖「派對媽」歐康納案件本月正式開庭。（美聯社）

一名南灣婦人因為為其子及其子友人舉辦瘋狂派對、唆使男孩與參加派對的女孩飲酒和發生非自願性行為，被控數十項刑事罪名，經過四年拖延，審判日前終於全面展開。

聖荷西信使報報導，現年51歲的洛斯蓋圖（Los Gatos）居民歐康納（Shannon O′Connor）面臨20項與危害兒童相關的重罪指控，以及43項向未成年人提供酒精飲品的輕罪指控。本案本月正式開庭，法官彼得森（Elizabeth Peterson）在法庭文件中指出，審判可能持續到明年3月。

在本周庭審中，一名被稱為「無名氏11號」的證人出庭接受檢察官威利斯（Morgan Willis）詢問，以確認歐康納是否為這些非法派對的主要組織者，以及歐康納對兒童的不當迷戀是否是其犯罪原因。

信使報報導，「無名氏11號」並不是起訴文件中列出的十多名受害者之一。「無名氏11號」稱，她與「無名氏7號」和「無名氏12號」是朋友。檢方表示，「無名氏12號」受到歐康納威脅，被迫在派對中飲酒和與男孩發生性行為。

「無名氏11號」回憶說，她和十幾名男孩女孩都在歐康納的聊天群組和Snapchat簡訊群組中，歐康納利用這些聊天工具來刺探他們的性生活，並提供他們酒精飲品。

「無名氏11號」表示，事後看來，歐康納在聊天時詢問他們的性生活讓人感到奇怪，因為有些孩子在派對中發生性行為時年僅12歲。此外，歐康納為了不讓丈夫知道派對的存在，會指示男孩女孩躲在住家對面的灌木叢中，直到其丈夫離開後才讓他們進入家中。

「無名氏11號」還提到歐康納和其子女友「無名氏7號」之間的簡訊和通話內容，指出歐康納暗示「無名氏7號」，如果她不和其子發性關係，她兒子就會自殺。

被問到派對中的性行為是否是雙方自願發生的，「無名氏11號」表示，女孩們因為醉酒，看起並不具有決定願不願意的能力。

檢方稱，歐康納為了提高其子在學校的社交地位，努力塑造「酷媽」形象，早在其子上初中時，就允許他和他的朋友在其洛斯蓋圖家中飲酒。

檢方文件顯示，歐康納的兒子今年對是否要接受檢方偵訊表示猶豫時，歐康納告訴他：「你可能會毀了我整個案子，你知道吧？什麼都別做，不要去找檢察官，你瘋了嗎？」

歐康納接著於今年7月在監獄中與其子通話時，再次力阻其子不要與檢方合作。根據文件，歐康納對其子說：「不行，你不能那麼做，你得先獲得刑事責任豁免。」其子回答：「媽，他們不會害我。」

信使報表示，此案多年來屢遭拖延，原因包括歐康納更換律師、被控在監獄服刑時行為不端（包括走私毒品）及多次拒絕出庭。

