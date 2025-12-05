性愛片外流！樂團主唱又出包 公司氣炸祭「2強硬手段」：全面下架歌曲

娛樂中心／蔡佩伶報導

Only Monday將會無限期暫停活動。（圖／翻攝自IG）

來自泰國的三人樂團「Only Monday」，當年以一首歌曲《Dai Tae Nuek Tueng》爆紅，成為泰國的年度歌曲。近來，他們也推出全新單曲，沒想到卻爆出主唱跟女友性愛片外流的醜聞，引起輿論撻伐，如今公司祭出強硬手段，不只宣布暫停所有活動，就連所有歌曲都將全面下架，掀起大家關注。

「Only Monday」主唱Tee近日被外流性愛片，不只個人形象重挫，同時連帶影響團隊，由於他已不是首次因為感情爭議躍上媒體版面，因此這次公司不再容忍，選擇重懲，所屬經紀公司「Gene Lab」發聲表示樂團的歌曲會全數下架各大音樂平台，且無限期暫停演藝活動。

消息曝光之後，立刻掀起網友們的討論，有網友表示Tee「不知悔改」，不過也有網友提到隱私被暴露，「應該算是受害者吧」、「公司都給一次機會了，沒想到還是這樣的結局」、「可惜了，很多歌都很好聽」。

主唱Tee爆性愛片外流。（圖／翻攝自IG）

