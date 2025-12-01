性愛「每週1〜2次」免疫力最強？4大健康益處公開：助眠、抗壓還能延緩更年期

工作壓力大、生活節奏緊湊，讓不少人對性事興致低落。但多項研究顯示，規律的性生活不只舒壓，還與免疫力、睡眠品質及女性荷爾蒙調節有關。以下整理4項科學研究指出的性愛益處。

每週1〜2次性愛，IgA免疫力顯著提升

2004年一項針對112名大學生的研究，依照性行為頻率分成四類：

無性生活

不頻繁（每週少於1次）

中等頻率（每週1〜2次）

高頻率（每週3次以上）

結果發現，每週1〜2次性生活的族群，唾液中的免疫球蛋白A（IgA）濃度最高。IgA是抵禦病毒與細菌的重要免疫因子。研究也指出，頻率若過高，壓力反而可能抵銷效果，因此「適度」才是關鍵。

廣告 廣告

規律性行為，有助延緩更年期

倫敦大學研究團隊分析2936名平均45歲女性的資料，結果顯示：每週保持性生活的女性，比起每月一次的族群，停經風險降低28%。

研究推測，若性生活過少，身體可能判定「懷孕機率偏低」，進而將能量轉向其他生理功能，使更年期提早發生；而規律的性行為可能讓身體認為仍具生育可能性，因此延後停經。

值得注意的是，研究提到的「性行為」並不侷限於性交，性接觸與自慰也包含在內，代表多種形式的性活動都可能影響荷爾蒙調節。

達到高潮，有助放鬆與改善睡眠

2020年一項涵蓋778名成人的線上調查（442名女性、336名男性，平均年齡34.5歲）指出：不論是伴侶性行為或自慰，只要有高潮，都能改善入睡與睡眠品質。

原因可能與激素變化有關：高潮後催產素、催乳素上升，而壓力激素皮質醇下降，使身體更容易放鬆、入睡。

自慰也有好處：情緒紓壓、探索身體、促進私密處健康

研究顯示，自慰能刺激多巴胺與催產素分泌，有助緩解壓力與負面情緒；對女性而言，透過自慰了解自身敏感帶，也能提升與伴侶的親密感。更年期前後的女性若有規律自慰，還能促進陰道血液循環，減少乾燥不適感。

性行為對身心的益處建立在「自在與愉悅」的前提下。與其追求次數，更重要的是品質，讓親密行為成為放鬆與連結身心的方式。

延伸閱讀

早上還是晚上好？「性愛時間」真的會影響品質 這4種情況再想要也請喊卡！

性生活也能「邪修」？2個冷門卻能加強快感的親密技巧，搭配凱格爾運動效果更好