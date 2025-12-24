性感女星無預警宣布已生1子！43歲高齡懷孕遇「妊娠糖尿病」驚險生產

娛樂中心／綜合報導

日本影后真木陽子今宣布已誕下一子（圖／翻攝自IG @yokomaki_official）

現年43歲的日本影后真木陽子（真木よう子），面容姣好外型火辣的她早年曾拍攝大尺度性感寫真，被形容為「戀愛系妖姬」，然而她隨著年歲增長，她逐步轉型為實力派女演員，多次獲獎肯定，，近年人生重心悄然轉向家庭，近日更無預警坦言自己已經生下第二胎，正式成為二寶媽，消息一出隨即獲得大量粉絲的祝福。

真木陽子早年曾拍攝大尺度性感寫真，魅惑眼神被稱為「戀愛系妖姬」。（圖／翻攝自日網）

今（24）日聖誕夜，真木陽子透過與弟弟共同經營的YouTube頻道「金森姊弟」報喜，正式對外宣布已平安產下寶寶，母子均安。她在鏡頭前坦言，自己在孕期後段曾因妊娠糖尿病問題，對身體狀況感到不安，也讓外界相當擔心，但如今一切順利，「讓大家操心了，不過現在真的放心了」，語氣中明顯流露出鬆一口氣的情緒。

真木陽子與弟弟共同經營頻道宣布生子的消息。（圖／翻攝自YouTube頻道「金森姉弟」）

真木陽子也分享，高齡再度迎接新生命，體力與心理壓力都比年輕時來得大，「照顧新生兒真的是體力活」，但她仍努力投入育兒生活，並坦言產後體重已減少12公斤。她特別提到，與前夫所生、現年16歲的大女兒主動幫忙照顧弟弟，讓她深受感動，「看到孩子願意一起守護這個家，身為母親真的每天都覺得幸福。」

真木陽子身材超火辣曾經桃花不斷。（圖／翻攝自日網）

27歲葛飾心是真木陽子的伴侶。（圖／翻攝自IG @shin.katsushika）

真木陽子是兩年前親口證實已有事實婚伴侶，男方是小她16歲、是現年27歲的演員葛飾心，同時也是她所屬公司旗下藝人。這段相差不小的戀情一度引發討論，不過她始終低調以對。近日她無預警宣布自己懷上第二胎，形容這次懷孕「幾乎可以說是奇蹟」

