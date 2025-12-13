性感女星現身《整形過後》成溫昇豪舊愛 揭「容貌焦慮」心聲認「醫美很正常」

《整形過後》性感女星成語蕎預告和温昇豪的對手戲「情緒滿到溢出來」。六魚文創提供

啦啦隊女神「壯壯」、性感女星成語蕎驚喜客串《整形過後》，雖是客串，成語蕎卻話題滿滿。她笑說，拍攝當天完全把自己帶入「仍深愛男主角（指温昇豪）的前女友」狀態，她形容那一瞬間是「戲裡情緒滿到溢出來的後座力。」

從安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君，到林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等風格各異的女性角色輪番登場，堪稱今年台劇中「高顏值女神」陣容最齊全的一部。

成語蕎客串力挺溫昇豪 坦言容貌焦慮籲「擁抱每一個階段」

談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，成語蕎也坦言身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」她認為持續運動、自律生活才是最穩定的底氣，「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常。最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己。」

儘管《整形過後》以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言：「其實這部戲真正的核心是女性。」劇中，張榕容與安心亞代表兩種截然不同、卻同樣堅強獨立的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想；潘儀君則以診所院長的高度，為診所把關專業與價值。

《整形過後》啦啦隊女神「壯壯」（左）也來客串。六魚文創提供

此外，劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，曹蘭所給予的無形支持成為全劇最動人的力量之一；而「瓊瑤女神」趙永馨詮釋的初戀心動，也讓江浩宇重新反思真正的愛情。温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓江浩宇一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。

首播兩集火力全開 安心亞張榕容「舊愛」交鋒火藥味濃

《整形過後》今晚開播前兩集就火力全開！温昇豪化身專業與魅力並存的整外名醫，是眾多女性目光的焦點；安心亞與張榕容正面交鋒，「大學舊愛」空降診所，火藥味瞬間升溫；艾怡良飾演的媽媽桑一句「不怕痛，只怕醜」，為愛不惜動刀，與郭子乾的對手戲張力十足；王渝萱則勇敢揭露自殘傷疤，情緒告白催淚破表。

《整形過後》將於今（13日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集，並於晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。



