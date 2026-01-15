性感女神增重化身一代拳擊手！席德妮史威尼猛灌高蛋白⋯本尊也驚歎

好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）在新片《絕地反擊》飾演美國知名女拳擊手克里斯蒂馬丁，無論在心理還是外型皆下了極大的工夫，但她對此感到無比自豪，「對能夠代表像克里斯蒂馬丁這樣堅強而有韌性的人而感到自豪，這段經歷是我人生中最榮幸的事情之一。」

席德妮史威尼當時每天起床，會先進行一個小時的重訓，並和教練進行三小時的拳擊訓練，之後會觀看克里斯蒂馬丁過去的比賽錄影畫面，晚上再進行一個小時的訓練。但最難受的莫過於得攝取大量高蛋白，「我一杯接一杯地喝蛋白奶昔，不得不捏著鼻子一口氣喝完，太噁心了。而且扮演克里斯蒂這個角色，其情感和心理上的準備本身就是一場戰鬥。」

《絕地反擊》席德妮史威尼苦練拳擊。（圖／車庫娛樂提供）

不過當克里斯蒂馬丁看到成果、打電話來稱讚她時，席德妮史威尼激動到熱淚盈眶，「我記得她說：『我覺得妳就像穿越到了過去，親身經歷了我的人生，因為我不知道還有誰會這麼了解我說話的方式、走路的方式和移動的方式。』聽到這些話，我感覺真是太棒了。」

席德妮史威尼直言，讓原型人物看到電影中的自己其實有點緊張，「在這個過程中，她能一直陪伴在我身邊，簡直就像做夢一樣，但同時也讓我感到害怕，因為你會想：『我的天哪，我們竟然要在她面前做這些！』我當時真的有點忐忑。」畢竟她得在世界上最偉大的拳擊手面前揮出勾拳和重拳，幸好克里斯蒂馬丁本人對她的拳擊技巧也感到相當驚豔。

《絕地反擊》席德妮史威尼在心理和外型皆下了極大心力。（圖／車庫娛樂提供）

自從拍完《絕地反擊》之後，席德妮史威尼就沒再也練過拳擊，她形容拍攝當時自己處於最強壯、最充滿活力的狀態，殺青後為了接續《高校十八禁》第三季的拍攝，她急速瘦身，更是另一大挑戰，「幾乎就像是戒斷反應，感覺像是突然失去了很多鍛煉機會，血清素水平驟降。為了這個角色，我的外形確實有所改變，所以從某種意義上說，我還是以克里斯蒂的身分回家，但她經歷的那些情緒、爭吵和創傷，我盡量不把它們帶回家。」

《絕地反擊》將於1月16日在台上映。

《絕地反擊》席德妮史威尼和導演大衛米奇歐。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導