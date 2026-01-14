性感女神現蹤瑞豐夜市！陳意涵、苗可麗也來了

安心亞在瑞豐夜市掃街活動。（圖／壹壹喜喜電影）





《陽光女子合唱團》在導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，演員陣容在陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希加持下，2025年末上映的《陽光女子合唱團》第二週票房逆勢成長，累積到1月11日票房突破新台幣2700萬元，與上週相比成長了118％以上，同時也有許多戲院增加了各廳的放映場次，以滿足更多喜愛《陽光女子合唱團》觀眾的需求。

苗可麗現身夜市掃街拜票。（圖／壹壹喜喜電影）

苗可麗現身夜市掃街拜票。（圖／壹壹喜喜電影）

這次《陽光女子合唱團》由陳意涵、「呼呼女神」安心亞、苗可麗、何曼希都在上映場次進行映後座談之外，同時不同組合還跑遍了北中南各大夜市，進行掃街拜票的活動，許多觀眾爭相拍照簽名，甚至還想要苗可麗罵人，場面相當熱鬧，也讓這波宣傳更接地氣！接下來還有鍾欣凌、孫淑媚也將出席映後活動，以及台南武聖夜市掃街。

廣告 廣告

《陽光女子合唱團》還被觀眾抱怨這是一部「好累的電影」，一下子哭又要笑，一下子又哭，情緒跟著劇情跌宕起伏拉很滿！在映後中更有許多比電影更感人的故事也陸續出現，有一位觀眾跟導演林孝謙與編劇呂安弦說：「這部電影完全反映在我的人生，因為爸媽都是犯人，我從來沒有想要去認識我媽媽。但是看完《陽光女子合唱團》之後，可能會想要去了解她。」

另外，專門協助送養工作的觀眾看完電影也深深感動，覺得在片中陳意涵的孩子送養情節跟他的工作非常相似。甚至還有一位連安心亞都說好帥的女警，看完電影之後回饋：「即使是受刑人，他們也可能只是一時走錯路，大家多給受刑人一個機會，看這部電影真的可以得到很多的感想與感動。」《陽光女子合唱團》現正熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●《陽光女子合唱團》群星爆衝突 ！陳意涵「獄中生小孩」成關鍵

●「台版Jennie」孫淑媚辣曬馬甲線！曝逆齡生長4字秘招

●「台灣Jennie」素顏長這樣！孫淑媚45歲慶生美照曝光了

