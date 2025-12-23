「性感女神」三上悠亞正式加盟Formosa Sexy！首場應援就在本周末

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣職籃TPBL本季迎來重磅應援，性感女神三上悠亞正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊：Formosa Sexy！夢想家今（23）日舉辦見面記者會，宣布三上悠亞繼上季以特別嘉賓登場後，本季正式成為Formosa Sexy成員為夢想家應援。首度與台灣媒體見面的三上悠亞表示，相當期待與媒體朋友交流；她也透露自己非常期待回到夢想家主場應援，並期盼與Formosa Sexy成員們一起帶來更多熱情與活力。

三上悠亞本季正式加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊：Formosa Sexy！（圖／三上悠亞IG）

上季三上悠亞曾以特別嘉賓的身分在夢想家主場亮相，不僅為球隊開球，更與啦啦隊一同帶來驚豔全場的應援表演，在球迷圈引發一陣旋風。如今三上悠亞將正式以夢想家啦啦隊Formosa Sexy的身分定期參與球隊應援，更引爆全台球迷瘋狂，有望吸引觀眾擠爆臺中洲際迷你蛋。

三上悠亞上本名鬼頭桃菜，過往以日本偶像團體SKE48出道，隨後於2015年轉戰成人界，近年則逐漸轉戰時尚領域、演藝圈以及品牌經營；其知名度享譽國際，也擁有大批粉絲。本次三上悠亞選擇以背號25號加盟Formosa Sexy，原因是因為25與日文「開心的笑」念法類似，她期待能在賽場上帶給大家開心的笑容，讓大家能愉悅地欣賞球賽。

本季加入Formosa Sexy的三上悠亞，將於夢想家例行賽的特定主場賽事亮相應援：12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。另外，夢想家策略發展總監王信凱也加碼透露，三上悠亞也有望在客場驚喜出場，為夢想家加油打氣。

