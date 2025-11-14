「性感女神」席德妮史威尼變身幫傭！揭秘豪門夫妻危險秘密

席德妮史威尼（左）、亞曼達塞佛瑞聯手主演《家弒服務》。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid），由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，《愛愛愛上你》性感女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）兩大人氣女星主演，故事描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

席德妮史威尼赴豪宅擔任幫傭。（圖／車庫娛樂）

《家弒服務》原作小說由美國作家芙麗達麥法登（Freida McFadden）在2022年推出，隨即以反轉不斷的驚悚情節，在世界各地引發現象級閱讀熱潮，全球銷售超過200萬冊，不僅在《紐約時報》暢銷書榜停留多達60週，在全球最大的書評網站「Goodreads」上也累積近30萬筆讀者評論：「我一拿起這本書就完全沉浸在其中，一口氣讀完了」、「在你以為自己已經看透一切時，這本小說會徹底顛覆你的認知」，以《飢餓遊戲》、《捍衛任務》等賣座大片聞名的獅門影業（Lionsgate）也立刻買下這本小說的電影改編權，如今《家弒服務》電影版終於要跟大家見面！

今年9月，《家弒服務》原作者芙麗達麥法登，在IG上分享：「我有幸搶先觀賞了《家弒服務》電影版，我真的很喜歡！電影一結束，我就轉頭對旁邊的老公說『天啊，我覺得它比書還好看！』」她強調這部電影完美捕捉了小說裡讀者喜愛的所有元素，每個演員的表演都精彩得不得了，它（幾乎）讓我萌生了再寫一本《家弒服務》續集的念頭。」唯一的問題是，她不知道該怎麼熬到12月才能再看一遍電影。

《家弒服務》導演保羅費格曾經執導過《伴娘我最大》、《失蹤網紅》等以女性為主角的娛樂大片，這次與席德妮史威尼和亞曼達塞佛瑞合作，上演女主人與女傭之間爾虞我詐的戲碼，他表示這兩位主演之間的化學反應非常強烈：「她們都是才華洋溢的演員，彼此配合的天衣無縫，讓你很快就能沉浸在他們的銀幕世界中。」

關於《家弒服務》的劇本，保羅費格形容是對原作小說的「忠實改編」，但裡面也加入了不少「驚喜」，他語帶保留地表示：「你必須親眼見證才會相信。」保羅費格表示這部片令人震驚、精彩無比又趣味十足：「《家弒服務》是一部純粹的娛樂佳作，一部性感又充滿驚喜的雲霄飛車電影，絕對會讓觀眾全場屏氣凝神。這部電影帶來的瘋狂樂趣，絕對會讓你想在新年假期反覆觀賞。」《家弒服務》12月31日全台上映。



