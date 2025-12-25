性感寫真女星舉辦握手會！0人到場尷尬畫面曝

（記者周德瑄／綜合報導）日本寫真女星阿波南日前在千葉舉辦握手會，現場竟出現0人排隊的窘境，場面尷尬。阿波南隨後在社群平台發文謝罪，貼出獨自坐著的照片，沒想到自嘲舉動意外爆紅，吸引超過2325萬人觀看。原本冷清的握手會因為這篇謝罪貼文引發熱烈討論，讓這名0人排隊的女星一夕之間成為網路話題人物。

圖／畫面中阿波南獨自坐在空蕩蕩的座位上，臉上流露出尷尬表情。（翻攝自阿波みなみX平台）

這場見面會於12月23日在千葉縣一間店鋪舉辦，活動原定從早上10點正式開始。儘管現場工作人員已經提前規劃好整齊的紅色排隊護欄與動線，但直到活動時間結束為止，始終沒有任何一位粉絲現身排隊，導致整場活動陷入空轉並被迫提前喊卡。阿波南事後在社群帳號貼出自己孤單坐在位子上的照片，畫面流露出一種說不出的落寞與心酸。

沒想到這則充滿無奈感的道歉訊息在網路上引發強烈對比。截止至25日為止，該篇謝罪貼文的觀看次數已經驚人地突破2325萬次，並獲得超過7.5萬人按讚送暖。許多網友對此感到不可思議，留言討論擁有將近20萬追蹤者的她，為何現實活動中卻會發生0人排隊的慘況。有人推測可能是宣傳不足，甚至有人開玩笑說是因為現場完全沒人，反而讓人壓力太大不敢踏出第一步去排隊。

面對部分網友對於人氣泡沫的質疑，阿波南展現了極高情商與樂觀態度。她坦言當時獨自坐在現場感到非常羞恥，但也認真回應每一則網友留言，並表示會繼續努力提升知名度，承諾未來要更進步。這份坦率與真誠的態度反而成功吸引大批路人關注，讓這場原本冷清的握手會意外成為她演藝生涯中提升曝光度的關鍵轉折點。

