性感小貓人生落幕 碧姬芭杜長眠法國蔚藍海岸

碧姬芭杜長眠法國蔚藍海岸海邊墓園。

（路透）

本報綜合外電報導

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜去年底逝世，享壽91歲，當地時間6日長眠在法國蔚藍海岸度假勝地聖托倍的海邊墓園。

碧姬芭杜的告別式在聖母升天教堂舉行，隨後在高度保密的情況下安葬於聖托倍墓園。碧姬芭杜晚年長居這座以奢華聞名的小鎮，在高牆內與貓、狗和馬等動物為伴，過著隱居生活。

在老城區拉龐什的「漁夫廣場」則有一場開放居民與影迷參加的追思活動。儘管天氣寒冷，仍將吸引人潮前往悼念。

碧姬芭杜1952年踏入演藝圈，1956年以電影《上帝創造女人》走紅國際，並獲得「性感小貓」稱號。暱稱B.B.的她以一頭蓬鬆金髮與奔放不羈的形象，成為1960年代性解放浪潮的象徵，也是流行文化偶像與社會觀念轉變的重要指標。

然而，碧姬芭杜認為成名生活使人孤獨，也偏離她對簡單生活的嚮往，她在1973年拍完最後一部電影後淡出影壇，投身動物保護工作。

法國總統馬克宏曾提議為碧姬芭杜舉行國家級追思儀式，比照2021年為法國老牌影星楊波貝蒙所辦規格，但遭家屬婉拒。

部分演藝圈人士出席告別式，但碧姬芭杜的動物保護基金會強調，這將是一場「低調、不張揚」的儀式。