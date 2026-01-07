「性感小貓」碧姬芭杜辭世 長眠法國蔚藍海岸墓園

（中央社法國聖托倍6日綜合外電報導）法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）去年底逝世，享壽91歲，今天將長眠在法國蔚藍海岸（French Riviera）度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）的海邊墓園。

路透社報導，碧姬芭杜的告別式將於格林威治時間上午10時在聖母升天教堂（Notre-Dame-de-l'Assomption）舉行，隨後在高度保密的情況下安葬於聖托倍墓園。碧姬芭杜晚年長居這座以奢華聞名的小鎮，在高牆內與貓、狗和馬等動物為伴，過著隱居生活。

在老城區拉龐什（La Ponche）的「漁夫廣場」（Pre des Pecheurs），則有一場開放居民與影迷參加的追思活動，儘管天氣寒冷，仍將吸引人潮前往悼念。

碧姬芭杜1952年踏入演藝圈，1956年以電影「上帝創造女人」（And God Created Woman）走紅國際，並獲得「性感小貓」稱號。

暱稱B.B.的碧姬芭杜以一頭蓬鬆金髮與奔放不羈的形象，成為1960年代性解放浪潮的象徵，也是流行文化偶像與社會觀念轉變的重要指標。

然而，碧姬芭杜認為成名生活使人孤獨，也偏離她對簡單生活的嚮往，她選擇急流勇退，在1973年拍完最後一部電影後淡出影壇，投身動物保護工作。

碧姬芭杜為動物權利積極發聲，政治立場逐漸右傾，她屢次因對移民、穆斯林與同性戀發表激烈言論，被判煽動種族仇恨罪名成立。

碧姬芭杜曾公開支持極右派民族陣線（National Front）歷任領袖，包括尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）和他的女兒瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），甚至將瑪琳．雷朋譽為「21世紀的聖女貞德」。

瑪琳．雷朋預計會出席碧姬芭杜的告別式，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則不會到場。

法國性別平等部長、同時也是動保倡議人士貝爾傑（Aurore Berge）亦受邀，將代表政府出席。

法新社報導，碧姬芭杜2018年曾告訴法國「世界報」（Le Monde），希望死後能葬於自家花園一隅，不過瓦爾省（Var）政府表示，從未接獲相關申請。按照法國法律，若要安葬於自宅，須事先提出申請。

馬克宏政府曾提議為碧姬芭杜舉行國家級追思儀式，比照2021年為法國老牌影星楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）所辦規格，但遭家屬婉拒。

部分演藝圈人士預料將出席這場告別式，但碧姬芭杜的動物保護基金會強調，這將是一場「低調、不張揚」的儀式。

基金會發言人賈克林（Bruno Jacquelin）說：「這場告別式將呈現她的真實樣貌，讓真正認識、愛她的人一同參與。或許會有些令人意外的安排，但一切會很簡樸，正如碧姬所願。」（編譯：劉文瑜）1150107