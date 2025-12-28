「性感小野貓」碧姬芭杜辭世 享壽91歲 馬克宏發文哀悼

「性感小野貓」碧姬芭杜離世，享壽91歲。(圖／美聯社)

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）辭世，享壽91歲。事實上，她在10月因病住院治療，11月一度被外界誤傳過世，當時她曾透過聲明親自否認相關傳聞；未料短短一個月後，仍傳出令人不捨的消息。由她一手創立的「碧姬芭杜基金會」隨後發表聲明證實死訊，但未對外說明死因。聲明中也指出，碧姬芭杜在演藝事業巔峰時選擇離開鎂光燈，將人生後半段完全奉獻給動物保護與公益行動，她的離世，象徵一個世代的正式落幕。

廣告 廣告

碧姬芭杜於1950、60年代紅遍全球，1956年憑電影《上帝創造女人》一夕成名，以自然奔放、充滿野性魅力的形象顛覆傳統女性框架，被封為「性感小野貓」，更成為性解放年代的重要象徵。她獨特的金髮造型與率性氣質，不僅深深影響電影，也改變了時尚與流行文化的樣貌。與瑪麗蓮夢露齊名，她被視為西方流行文化中最具代表性的性感女神之一，也是那個追求自由與解放年代的標誌性人物。

然而，在事業如日中天之際，碧姬芭杜卻於1970年代選擇全面退出演藝圈，淡出公眾視野，轉而投身她真正關注的議題——動物權利。她於1986年成立「碧姬芭杜基金會」，長年為流浪動物、反對虐待動物與動物實驗發聲，成為歐洲動保界極具影響力的人物。個性鮮明、言辭直率的她，即便多次引發爭議，仍始終站在動物立場發聲。

隨著碧姬芭杜辭世，法國各界紛紛表達哀悼。法國總統馬克宏也透過社群平台X發文致敬，表示：「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的名字縮寫、她的悲傷、她對動物的無私熱愛、以及那化身為瑪麗安娜的容顏——碧姬芭杜象徵著自由的生活。她代表法式生活，散發著普世的光輝。她感動了我們。我們緬懷這位世紀傳奇。」

更多中時新聞網報導

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士

中華棒協、高野連 允台日青棒長期合作