「性感小野馬」泫雅澳門音樂節演唱突暈倒 粉絲目睹瞬間

韓國女星泫雅於11月9日現身澳門的「Waterbomb水彈音樂節」，卻在演出過程中意外暈倒，令現場歌迷驚恐不已。當時，泫雅穿著牛仔服裝熱情演出，全場觀眾沉浸在音樂中，突然她直挺挺地倒下，工作人員迅速上台攙扶，並將她抱下舞台。

韓國女星泫雅於11月9日現身澳門的「Waterbomb水彈音樂節」，卻在演出過程中意外暈倒，令現場歌迷驚恐不已。（圖／翻攝自微博）

根據現場目擊者的描述，擁有「性感小野馬」封號的泫雅在倒數第二首歌時已顯露疲態，甚至一度靠著樓梯休息。她曾透露自己罹患「血管迷走神經性昏厥」，這次暈倒可能與此有關。雖然有網友猜測她可能因減肥導致低血糖，但目前泫雅及其經紀公司尚未對此事件發表任何聲明。

此次事件引發了粉絲和媒體的廣泛關注，大家都在擔心她的健康狀況，並期待她能早日康復。

