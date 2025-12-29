性感巨星轉型動保鬥士 法國影星碧姬芭杜辭世

圖／達志影像美聯社

曾經在60年代與瑪麗蓮夢露齊名的歐洲巨星，法國影壇傳奇碧姬·芭杜(Brigitte Bardot)，12月28日在法國鄉間住所去世，享耆壽91歲，死因沒有公布。這位曾以性感奔放、自由不羈的形象，走紅歐洲影壇的美艷女星，在1973年影壇巔峰時期，39歲就毅然息影、將後半生奉獻給爭取動物權益的運動。她變賣財產，創立基金會，在70多個國家有救助動物的行動。從新浪潮的自由象徵，到爭議不斷的動保鬥士，碧姬芭杜一生軌跡不同於其他影劇圈中人，也讓許多粉絲和支持者相當懷念。

法國女演員/動保人士 碧姬芭杜(1968)：「就從那一刻起，我決定要保護幼年海豹。因為我覺得滅絕幼海豹群體，既不公平又殘忍。」

1968年，法國史特拉斯堡的歐洲理事會(EUROPEAN COUNCIL)大樓裏出現紅遍歐洲的女星：當時34歲的碧姬芭杜(Brigitte Bardot)，高調出面反對加拿大政府的商業化獵捕幼海豹政策，也為自己的轉型埋下伏筆。當時的碧姬芭杜，堪稱歐洲版的瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)，但這更年輕的歐洲「性感小貓」(Sex Kitten)，比瑪麗蓮夢露更不修邊幅、不需要男人認可，自由奔放地打破淑女的框架，被稱為法國新浪潮(La Nouvelle Vague)電影靈魂之一，她甚至被女權大師西蒙·波娃(Simone de Beauvoir)撰文讚賞。

法國FRANCE 24電視台主播：「她享耆壽91歲，這位1960年代走紅的代表性女演員，是在住所馬德拉格別墅去世，碧姬芭杜演出過50多部電影，1973年後就息影，但仍是法國影壇不可忽視的人物。」

1998年在布加勒斯特，甚至有人抱著流浪狗去求碧姬芭杜收養，當時碧姬芭杜早已不再是演員，而是「動物權利活動家」。一切的起因是1962年，她目睹片廠一隻臨演羊，要被送往屠宰場，於心不忍買下了這隻羊，當時她正因名氣飽受騷擾，嚴重抑鬱，覺得自己也像被人類追逐的動物。1973年她在正值演藝顛峰時，毅然息影，投入動物保護運動。

前法國女演員/動保人士 碧姬芭杜(1998)：「我知道這邊的人(對拯救流浪狗)有疑問，但我是碧姬芭杜，我關心動物，懂嗎？」

1986年她成立碧姬芭杜基金會(Fondation Brigitte Bardot)。1998年羅馬尼亞首都撲殺流浪狗，碧姬芭杜氣到親自前往遊說，捐出數十萬美元資金，與布加勒斯特市長簽署協議，幫助當地流浪狗絕育並建立收容所。從拯救海豹、反對捕鯨、抗議殘忍屠宰方式、反皮草運動甚至流浪狗絕育，她變賣珠寶財產，完全轉型。

巴黎民眾 彭特凡：「她是偶像人物，國際級的。碧姬芭杜，對我這上了年紀的人來說，我是知道她走紅的年代的。」

法國聖托佩民眾：「碧姬芭杜是法國電影的經典人物，代表著女性的自由，她也是動物權利活動家，是一個象徵，她是世上最美的女人。」

從巴黎街頭，到碧姬芭杜息影後隱居的聖托佩(Saint-Tropez)鄉間，幾乎人人對這位從國際巨星切換到動保人士的女性，讚譽有加。1987年碧姬芭杜為成立基金會，賣掉珠寶衣飾與房產，後來多年雖有版權收入，但幾乎不再參加商業社交，生活簡樸。碧姬芭杜的基金會直接救助超過上萬隻動物，在數十個國家經營收容所、推廣動保活動，有超過4萬人定期捐助。

記者：「她(碧姬芭杜)對您來說，代表著甚麼？」

碧姬芭杜的粉絲：「她為動物所做的、為女性所做的，她所代表的一切，坦率真誠，以後都不會再有了，我們必須學會這種生活方式。我說不下去了，真的太難過了。」

法國警方已經暫時封鎖碧姬芭杜在聖托佩住處附近的道路，但前往致哀獻花的人絡繹不絕。息影前有過3段不長的婚姻，成為動保人士後，碧姬芭杜反對穆斯林宰牲節(Eid al-Adha)殘酷殺羊儀式，認為不電暈動物就放血太殘忍。這與法國極右翼對穆斯林群體的不滿，不謀而合。在1992年碧姬芭杜嫁給法國極右翼政黨的一位顧問歐瑪爾(Bernard d'Ormale)，這段婚姻持續至今超過33年。

善待動物組織PETA法國發言人 歌伊茲：「沒有一隻鵝或鴨應該為了製作鵝肝醬，而遭受痛苦，沒有任何動物應該忍耐被囚禁，如果我們要向碧姬芭杜致敬，首先就是別再吃動物、別再穿皮製品或皮草、別再參加任何虐待動物的休閒活動。」

曾說過「美貌和青春都給了男人，要把智慧和經驗都獻給動物」的碧姬芭杜，確實選了一條和其他影星完全不同的道路，儘管許多人記得的仍是她當年的性感美豔，但碧姬芭杜人生後半場的50多年，都在為動物保護奮鬥，堅持轉彎也忠於自己的內心。

