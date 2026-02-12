性感御姐DJ轉型成企業家 身兼2職火辣上台solo

【緯來新聞網】「性感御姐DJ」Liya過去憑著精緻臉蛋、火辣身材屢屢登上媒體版面，長年活躍於派對舞池與大型舞台，成為夜場與活動圈的焦點人物。近年來，DJ Liya轉型為娛樂整合型企業家，帶領FLY娛樂團隊統籌執行上大型活動，橫跨企業尾牙、品牌發表會、扶輪社宴會、廟會慶典與大型晚會，市場口碑直線上升，業界甚至形容她是「活動導演型DJ」，她表示：「活動就像一場大型演出，客戶才是主角，而我負責讓整場故事完美呈現。」

「性感御姐DJ」Liya身材火辣。（圖／圓動力提供）

圓動力旗下品牌FLY娛樂團隊目前約15人，主打「娛樂整合策劃服務」，從主題創意、流程設計到燈光音響與舞台視覺全面統籌，還結合魔術秀與舞蹈演出，活動規格一次拉滿。被問到是否還會親自上場？她笑說：「如果對方有DJ需求，我也會自己solo，一兼二職。」她透露不少廠商點名要她親自演出，「有團隊在背後支援，我就能放心站上舞台。」



年前她忙到2月14日才稍微喘口氣，除夕前還得回家大掃除，2月25日將在嘉義舉辦春酒，核心員工與協力廠商席開20多桌，「大家都很期待，我也會在春酒上帶來舞蹈表演！」除了活動版圖，她也預告2026年將正式推出原創電音作品，「音樂是我的靈魂，活動策劃是我實現夢想的方式。」她希望未來建立個人IP，把派對文化與女性力量結合。

DJ Liya開公司跨行當起企業家。（圖／圓動力提供）

她分享，「因為是單親家庭，媽媽一個人扶養我跟妹妹，我很早就半工半讀幫忙扛家計。」回憶當時每月工讀薪水僅一萬多元，「其實不夠家裡開銷，但至少能幫媽媽分擔一點。」少女時期就面對現實壓力，也練就她不服輸的性格。23歲踏入平面模特圈，忙碌時一早梳化一路拍到晚上，甚至北中南跑通告。她坦言曾遇過不禮貌攝影師，「只要覺得不對勁就直接走人，或找朋友陪同，不讓自己落單。」這些經歷讓她更堅定要掌握主導權，不再只是被安排的角色。

