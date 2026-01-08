性感歌后遭罵「嫁性侵犯家庭」開告！法院判酸民賠1萬

孫淡妃和李奎赫結婚後，夫家竟爆出醜聞事件。(圖/IG@xodambi)

南韓「性感歌后」孫淡妃2022年閃婚前滑冰國手李奎赫，去年4月宣布生下女兒，共組一家三口的家庭。不過，李奎赫個人以及家族成員都傳出性醜聞，導致孫淡妃衰被牽連、挨罵，她忍無可忍，去年2月對其中2名網友求償2300萬韓元（約50萬台幣），而法院最終判決，2名網友分別賠償30萬韓元與20萬韓元，合計50萬韓元（約10871元台幣）。

孫淡妃2021年底認愛李奎赫，當時就被許多韓國網友看衰，因為李奎赫1994年爆出性醜聞，當年16歲的他到日本比賽，涉嫌強迫外國女選手發生性關係；2016年又捲入崔順實干政風波，慘丟南韓Sports Toto冰上團總教練職位。

不過，孫淡妃未理會輿論壓力，交往5個月隨即閃婚，在首爾龍山凱悅宴客，想不到孫淡妃的「閨密團」孔曉振、鄭麗媛、金素妍等人均缺席，「閨密斷交」傳得沸沸揚揚；其中，與孫淡妃交情最深的孔曉振，不但沒有出席婚宴，後來自己結婚也沒邀請孫淡妃，友誼引發外界揣測，但兩人從未公開解釋。

孫淡妃婚後不久又爆發爭議事件，老公李奎赫的弟弟李奎炫，也就是孫淡妃的小叔，2022年涉嫌對未成年學生性侵未遂、性騷擾、偷拍，而被依違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》起訴，李奎炫儘管否認犯案，最終仍被判處有期徒刑4年。

部分網友罵李奎炫罵不夠，把矛頭轉向孫淡妃，羞辱她「嫁進性侵犯家族」、「為了錢結婚，活該」等，造成孫淡妃的身心受創，2022年9月對其中2名網友提起民事訴訟、求償2300萬韓元。首爾西部地方法院最後判決，裁定2名網友須分別賠償30萬韓元與20萬韓元，合計50 萬韓元。

孫淡妃所屬經紀公司7日表示：「法院認定相關留言已超出社會一般可接受的言論範圍，屬於具侮辱性的表達，因此支持孫淡妃方面的主張，判決勝訴。」

