性感王瞳、賴慧如邊扭邊問「我們有沒有很像洗車場的2根刷子」

左起 宮美樂 胡嘉愛 楊淨宇 王瞳 賴慧如 林靖軒 郭雅茹

由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。

「百人大開場」王瞳+賴慧如帶領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒熱舞「狂歡冒險嘉年華」。非科班出身卻舞藝精湛的賴慧如提到每一次準備開場舞的練習與表演，才讓她有過年的感覺，與藝人們聚在一起練舞很像同學會，除了熱絡感情也覺得很溫暖，這一次與王瞳的黃色跟自己紅色的嘉年華表演服，是她特別去採購的，希望服裝有別於以往也多點性感跟華麗，能參與這些細節也很開心，話鋒一轉突然賴慧如、王瞳扭轉搖了幾下，身上整排流蘇飛起，兩人還搞笑問：「我們有沒有很像洗車場的二根刷子」，讓全場場笑翻；熱愛跳舞的王瞳非常喜歡每一年《民視第一發發發》的舞蹈單元，自稱「舞棍」的王瞳有空檔就會自己在家對著鏡子練習，王瞳說：「不會因為一直要練習傷腦筋，我當成興趣」，兩個人提到其實最困難的是大家都各有不同的工作，但要聚集大家真的很困難，最難的不是練舞是要齊聚一堂，好險所有人齊聚一心真的完成了。