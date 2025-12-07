性感網紅「醫美變臉魔術王」涉毒 住處被警搜出大麻、搖頭丸

自封「醫美變臉魔術王」的29歲吳姓網美，日前在住處被警方查獲大麻煙彈及搖頭丸MDMA等毒品。警方提供



擁有1.4萬粉絲、經營醫美診所並自稱「醫美變臉魔術王」的29歲吳姓網美，平日經常在IG曬出火辣美照，不過近日卻被檢舉持有毒品，新北市新莊警分局日前持搜索票前往住處搜索，並查獲大麻菸彈、搖頭丸等毒品，且吳女疑似剛吸毒，現場也未有其餘醫美人員，後續更查出吳女營業項目僅登記化妝品批發，後續將通報衛生局，以了解轉介醫美診所等業務是否涉及醫事法。

吳女經常在IG分享艷照，吸引不少粉絲。翻攝自吳女IG

29歲吳女五官姣好、身材高挑，不但常在IG分享豔照，還自稱「定製醫美全能魔術變臉王」、「北中南正規合法醫美診所」，強調能專職訂製客戶臉部設計規劃，且在全台有超過萬名客人。近日警方接獲民眾檢舉她持有毒品，隨即蒐集相關事證並向新北地方法院聲請核發搜索票獲准，依法展開查緝行動。

警方4日下午4時前往吳女位於三重區頂文路住處搜索，當場查獲第二級毒品大麻煙彈3顆（26.3公克）、MDMA搖頭丸16顆（24.3公克），同時查扣大麻煙斗1個、手機1支等相關證物，吳女辯稱毒品是自行吸食，現場為住家，並未發現醫美醫生、診所人員，警詢後將吳女依違反毒品危害防制條例案移送新北地檢署偵辦，以溯源毒品來源與去向。

據了解，吳女為在網路營造美好形象，自稱醫美闆娘推廣，不過其商業登記相關資訊卻是化妝品批發業，警方將了解吳女所謂的醫美服務涉及層面，並轉報新北市衛生局進一步調查釐清，以了解是否涉及違反醫事法。

