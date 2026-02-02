性感黑絲女主播身懷絕技，「狂射百發百中」更勝AI讓網友全跪了。圖／翻自@swyxy4484

中國流行網路直播，許多女主播為了吸眼球，不惜賣肉，但是也有出現「技術型主播」，身懷絕技，同樣讓網友驚嘆。

近日中國網友流傳一名女主播的片段，只見這名女主播穿著性感黑絲，但她不走賣肉路線，反而身懷絕技。她在直播現場玩夜市遊戲，不斷對著前方的各種容器「射箭」，不過她百發百中，比AI還更猛，讓許多網友看見都驚到全跪了。網友紛紛直呼：「這真的太難了！」、「這要練多久才會這樣？」、「比賣肉的女主播好太多了。」

現在中國網路界為了衝流量，有些直播台會故意踩情色紅線，例如先前就有讓女主播在現場玩遙控車，但實際上是讓遙控車裝上小型攝影機，更進一步拍攝女主播的下體。或者是女主播故意身懷絕技做體操，但在運動的同時，也故意製造「不小心露點」的狀況。

另外先前也有一名女主播進行遊戲直播，並和網友互動。但女主播坐在「酷刑椅」，椅子會隨著「榜一大哥」的要求與打賞而180度反轉，這時畫面也可聽到遊戲的槍聲，而女主播則是不斷大聲「啊啊啊」高喊。這時流量真的就不斷增加，打賞也一直進來，此外，畫面中也不斷聽見女主播聲嘶力竭呼喊：「一點都不痛！」由於這名女主播追求流量與打賞的方式太過奇葩，因此引來許多網友觀眾，大多數的觀眾也紛紛表示「震驚」、「臥槽」。



