性招待、名錶、現金！空軍第三聯隊爆光電標案收賄 4軍官一審重判8到13年
空軍第三戰術戰鬥機聯隊（簡稱三聯隊）的前後勤科長許勤義（原名許敬信）、雇員葉冠祁（前中校後勤科長）、士官長陳勁堯及少校後勤參謀官蔡儀勳，於辦理三聯隊太陽光電設備標案時，頻繁接受廠商安排性交易，還收下崑崙及勞力士等豪錶及百萬不等的現金，換取標案放水。彰化地院日前依貪污罪重判葉冠祁13年、許勤義11年8月，陳勁堯8年6月、蔡儀勳8年。可上訴。
判決指出，空軍三聯隊駐地為台中清泉崗機場，時任軍官許勤義（原名許敬信）、葉冠祁（原名葉志雄）、陳勁堯及蔡儀勳在辦理太陽光電發電設備標租案期間，接受光電開發仲介陳國豪及廠商黃國烜等人賄賂，幫忙進行場勘及獲取標租有利事項。此外，葉冠祁、陳勁堯另違反利益衝突規定，在航空噪音補助人力委外採購案中，圖利由自己擔任實質負責人或股東的眾緣公司。
標案凸槌，隔年繼續搞
首先出包的是2022年間的光電標租A案。據調查，三聯隊在同年規劃標租營區閒置空間設置太陽能光電設備，以取得售電回饋金，許勤義指示陳勁堯承辦、葉冠祁協辦，3人卻和仲介陳國豪接洽招攬廠商競標，3人提供軍方回饋項目及洩漏標案資訊，讓太陽能光電統包廠商黃國烜名下的特定公司取得競標優勢。
據了解，陳國豪前後拿逾百萬現金給葉冠祁（轉交陳勁堯30萬），又送1支崑崙手錶給葉冠祁、另送1支勞力士給陳勁堯；業者還招待葉冠祁、陳勁堯、許勤義前往酒店、招待所等地飲宴，也安排葉冠祁、陳勁堯性交易。許勤義則默示同意事成後可得200萬。
葉冠祁、陳勁堯拿三聯隊以前的合約給廠商參考投標，許勤義則利用職權協助放行，而廠商竟然未經申請，就大搖大擺進入營區場勘，不料，後來遇上檢舉和內部調查，A案實質中止。
但A案胎死腹中後，陳國豪、黃國烜打算繼續撈，他們透過軍中人脈，重啟2023到2024年間的光電標租B案。兩人在2023年指派時任後勤科少校參謀官蔡儀勳承辦及擔任小組長。許勤義後來退伍，回任三聯隊當雇員。但陳國豪、黃國烜為了拿到標案，多次招待許勤義、蔡儀勳前往汽車旅館飲宴，許勤義還居間向蔡儀勳表示，如果黃國烜指定的廠商得標，他與蔡儀勳可拿到200萬元賄款。
蔡儀勳遂提供標案資料並吐露回饋項目建議，讓仲介及廠商藉以安排投標，不過，黃國烜的配合廠商認為有異，因此沒有得標。
用親友名義成立公司撈標案
不止於此，眾軍官還另涉及2022到2024年間的航空噪音補助人力委外採購案。該標案的主要承辦人是陳勁堯，葉冠祁擔任擔任雇員，卻在籌備採購案期間，用親戚名義設立眾緣人力資源有限公司並實際經營，標下2022年採購案還續約。而陳勁堯也被查出，他用妻子名義取得眾緣股份，和葉冠祁一起共同沒揭露身分，讓眾緣再度得標2024年的採購案，由陳勁堯簽辦撥款程序，眾緣公司因而取得履約款項。
承審合議庭認定，6人罪名均成立，合議庭在判決書中感嘆，本案被告多為三聯隊現役軍人或軍方雇員，許勤義、蔡儀勳分數中校科長及少校參謀官，均為中高階幹部，本應廉潔自持、為部屬表率，卻將職務上主管之標租及採購程序作為交換利益的工具；葉冠祁、陳勁堯實際參與核心業務，竟勾結仲介、廠商。
合議庭痛斥，葉冠祁在案件初期就主動與陳國豪聯繫，成為軍方內部與行賄端聯繫之窗口；許勤義於光電標租A案中止後退伍，他竟又在光電標租B案中持續居間穿針引線，引入承辦人參與，兩人惡性重大。而行賄端的仲介陳國豪用金錢和性招待等不正利益引誘軍官棄守分際，黃國烜為求得標而配合行賄，兩人犯行難辭其責。
合議庭考量，葉冠祁、陳勁堯、陳國豪及黃國烜於偵查及審理中坦承犯行並交代資金流向，有助釐清案情。而許勤義、蔡儀勳否認犯行，辯解和客觀證據不符，犯後態度不佳。
合議庭審酌後，日前判許勤義應執行11年8月，褫奪公權5年，葉冠祁應執行有期徒刑13年，褫奪公權5年，陳勁堯應執行8年6月、褫奪公權4年，蔡儀勳判8年，褫奪公權5年。仲介陳國豪應執行1年8月，褫奪公權2年；黃國烜應執行6月有期徒刑，褫奪公權1年。全案可上訴。
更多太報報導
台大學霸淪暗網毒販 師長求情也沒用！林睿庠遭美法院重判30年
襲警不是第一次！苗栗男持刀狂砍「遭擊斃」 親友獄友都被打過…法院鑑定曝光
棒球風吹法院！獲准赴日拚「經典賽」 辜仲諒：打贏韓國放鞭炮 法官回這句
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。