性招待、名錶、現金！空軍第三聯隊爆光電標案收賄 4軍官一審重判8到13年

4軍官在光電標案放水，一審彰化地院重判。翻攝自GoogleMaps



空軍第三戰術戰鬥機聯隊（簡稱三聯隊）的前後勤科長許勤義（原名許敬信）、雇員葉冠祁（前中校後勤科長）、士官長陳勁堯及少校後勤參謀官蔡儀勳，於辦理三聯隊太陽光電設備標案時，頻繁接受廠商安排性交易，還收下崑崙及勞力士等豪錶及百萬不等的現金，換取標案放水。彰化地院日前依貪污罪重判葉冠祁13年、許勤義11年8月，陳勁堯8年6月、蔡儀勳8年。可上訴。

判決指出，空軍三聯隊駐地為台中清泉崗機場，時任軍官許勤義（原名許敬信）、葉冠祁（原名葉志雄）、陳勁堯及蔡儀勳在辦理太陽光電發電設備標租案期間，接受光電開發仲介陳國豪及廠商黃國烜等人賄賂，幫忙進行場勘及獲取標租有利事項。此外，葉冠祁、陳勁堯另違反利益衝突規定，在航空噪音補助人力委外採購案中，圖利由自己擔任實質負責人或股東的眾緣公司。

標案凸槌，隔年繼續搞

首先出包的是2022年間的光電標租A案。據調查，三聯隊在同年規劃標租營區閒置空間設置太陽能光電設備，以取得售電回饋金，許勤義指示陳勁堯承辦、葉冠祁協辦，3人卻和仲介陳國豪接洽招攬廠商競標，3人提供軍方回饋項目及洩漏標案資訊，讓太陽能光電統包廠商黃國烜名下的特定公司取得競標優勢。

據了解，陳國豪前後拿逾百萬現金給葉冠祁（轉交陳勁堯30萬），又送1支崑崙手錶給葉冠祁、另送1支勞力士給陳勁堯；業者還招待葉冠祁、陳勁堯、許勤義前往酒店、招待所等地飲宴，也安排葉冠祁、陳勁堯性交易。許勤義則默示同意事成後可得200萬。

葉冠祁、陳勁堯拿三聯隊以前的合約給廠商參考投標，許勤義則利用職權協助放行，而廠商竟然未經申請，就大搖大擺進入營區場勘，不料，後來遇上檢舉和內部調查，A案實質中止。

但A案胎死腹中後，陳國豪、黃國烜打算繼續撈，他們透過軍中人脈，重啟2023到2024年間的光電標租B案。兩人在2023年指派時任後勤科少校參謀官蔡儀勳承辦及擔任小組長。許勤義後來退伍，回任三聯隊當雇員。但陳國豪、黃國烜為了拿到標案，多次招待許勤義、蔡儀勳前往汽車旅館飲宴，許勤義還居間向蔡儀勳表示，如果黃國烜指定的廠商得標，他與蔡儀勳可拿到200萬元賄款。

蔡儀勳遂提供標案資料並吐露回饋項目建議，讓仲介及廠商藉以安排投標，不過，黃國烜的配合廠商認為有異，因此沒有得標。

法槌示意圖。翻攝pexels。

用親友名義成立公司撈標案

不止於此，眾軍官還另涉及2022到2024年間的航空噪音補助人力委外採購案。該標案的主要承辦人是陳勁堯，葉冠祁擔任擔任雇員，卻在籌備採購案期間，用親戚名義設立眾緣人力資源有限公司並實際經營，標下2022年採購案還續約。而陳勁堯也被查出，他用妻子名義取得眾緣股份，和葉冠祁一起共同沒揭露身分，讓眾緣再度得標2024年的採購案，由陳勁堯簽辦撥款程序，眾緣公司因而取得履約款項。

承審合議庭認定，6人罪名均成立，合議庭在判決書中感嘆，本案被告多為三聯隊現役軍人或軍方雇員，許勤義、蔡儀勳分數中校科長及少校參謀官，均為中高階幹部，本應廉潔自持、為部屬表率，卻將職務上主管之標租及採購程序作為交換利益的工具；葉冠祁、陳勁堯實際參與核心業務，竟勾結仲介、廠商。

合議庭痛斥，葉冠祁在案件初期就主動與陳國豪聯繫，成為軍方內部與行賄端聯繫之窗口；許勤義於光電標租A案中止後退伍，他竟又在光電標租B案中持續居間穿針引線，引入承辦人參與，兩人惡性重大。而行賄端的仲介陳國豪用金錢和性招待等不正利益引誘軍官棄守分際，黃國烜為求得標而配合行賄，兩人犯行難辭其責。

合議庭考量，葉冠祁、陳勁堯、陳國豪及黃國烜於偵查及審理中坦承犯行並交代資金流向，有助釐清案情。而許勤義、蔡儀勳否認犯行，辯解和客觀證據不符，犯後態度不佳。

合議庭審酌後，日前判許勤義應執行11年8月，褫奪公權5年，葉冠祁應執行有期徒刑13年，褫奪公權5年，陳勁堯應執行8年6月、褫奪公權4年，蔡儀勳判8年，褫奪公權5年。仲介陳國豪應執行1年8月，褫奪公權2年；黃國烜應執行6月有期徒刑，褫奪公權1年。全案可上訴。

