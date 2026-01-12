性早熟恐影響成人身高，觀察、預防與治療解析，兒童內分泌科醫師圖文懶人包
「一位6歲女童，家長發現她的胸部開始發育後，趕緊帶她至兒童內分泌科就診。」新竹臺大分院小兒部林函怡醫師表示，當時女童有點過重，因此先建議家長協助調整飲食與運動，並安排密切追蹤。然而，在後續3個月追蹤中發現，女童的骨齡前進了整整1歲，預估成人身高僅149公分。經進一步檢查後，林函怡醫師替女童向健保申請促性腺激素釋放激素類似劑（性早熟針劑）治療。歷經3年半的規律治療，女童的預估成人身高提升到158公分，成果相當顯著，讓家長鬆了一口氣。
性早熟是指過早出現第二性徵，如女生8歲之前開始出現乳房發育、男生9歲之前出現睪丸變大、長出陰毛等，則可能是性早熟，建議盡早就醫檢查。林函怡醫師說，女生的乳房變化較容易被家長注意，但男生的第二性徵相對隱晦，往往到變聲或長陰毛時，家長才驚覺異常。
除了第二性徵，性早熟的孩童也會出現身高加速生長的情況[1]。林函怡醫師提醒，長高本身是好事，但若「長得過快」，高於正常兒童每年4至6公分的成長幅度時就要提高警覺。家長可利用國民健康署的「兒童生長曲線」觀察孩子的身高是否突然跳升，如突然從第25百分位躍升至第50或75百分位，說明成長速度明顯異常，可能是性早熟的警訊，應盡快尋求醫師的評估。
根據統計，女生性早熟的發生率比男生高10至15倍[2]，其中90%為特發性中樞型性早熟，即找不到明確原因[3]。林函怡醫師說，男生的性早熟有40至50%可以找到原因，例如中樞神經系統病灶、腦部腫瘤、睪丸腫瘤、腎上腺腫瘤或先天性腎上腺增生等，因此只要是男生性早熟，務必進行完整檢查，以釐清可能原因[3]。
所有性早熟都需要治療嗎？了解性早熟的治療選項，幫助孩子爭取長高黃金期
臨床上，中樞型性早熟可分為「快速進展型」與「緩慢進展型」。林函怡醫師解釋，真正需要治療的主要是快速進展型，因為這群孩童的骨齡進展快、青春期加速，若不及時介入，將明顯壓縮生長空間、影響最終身高。醫師會根據骨齡超前幅度與骨齡進展速度，綜合評估是否需要治療及治療策略。
對於有治療需求的孩童，目前一線治療的藥物為促性腺激素釋放激素類似劑（GnRH analogue），或稱性荷爾蒙抑制藥，可通過降低性荷爾蒙的分泌，延緩骨齡進展，讓孩子有更充裕的生長時間，使最終身高更接近遺傳預期。
在台灣，促性腺激素釋放激素類似劑分為長效型與短效型，差別在於長效針劑為三個月施打一次，短效針劑為一個月施打一次；長效型又有肌肉注射與皮下注射兩種選擇。林函怡醫師表示，長效劑型能減少注射與回診次數，對於孩童及家長都比較方便。臨床上，多數患者接受治療後約3個月即可看到效果；療程通常需持續2至3年，當預估身高接近遺傳身高時，並經醫師評估整體狀況後可考慮停藥。
醫師解析性早熟迷思：體型瘦的孩子也會性早熟？藥物治療影響生育？
當孩子被診斷為性早熟時，許多家長會詢問是否跟雞肉、雞蛋、牛奶等食物有關？三軍總醫院小兒科部主任林建銘醫師指出，台灣法規已明訂家禽與家畜不得使用荷爾蒙，所以市面上的雞肉、雞蛋與牛奶都不會含有外加荷爾蒙，並非造成性早熟的主因。林建銘醫師強調，這些食物是成長期不可或缺的優良蛋白質來源，日常生活中要維持均衡飲食，才不會影響孩子的生長發育。如家長仍有疑慮，可多避開含有較多荷爾蒙的部位，如雞屁股、雞皮或睪丸即可。
林建銘醫師也提醒，性早熟是一個受多因素影響的複雜現象，可能與肥胖、遺傳、環境荷爾蒙或其他疾病導致。雖然研究指出肥胖孩童的性早熟風險較高，但體型瘦小的孩子也可能出現性早熟，例如胎兒小於妊娠年齡（Small for Gestational Age，SGA）導致小時候追不上生長曲線，但後來較早發育而提前進入青春期。因此，醫師在診斷時不會只用體型判斷，而是綜合骨齡、荷爾蒙數值、第二性徵變化等多項指標進行評估。
對於部分家長擔心性早熟治療是否會影響未來生育能力或導致骨質疏鬆，林建銘醫師也進一步說明，促性腺激素釋放激素類似劑在全球已使用超過40年，安全性與療效充分被驗證。根據研究，接受治療的孩童長大後的懷孕機率與一般人無異，並不會影響生育能力[4]。至於骨鬆問題，儘管用藥期間荷爾蒙較低、骨密度可能略微下降，但多數會在停藥後恢復至正常水平[5]。因此，家長無需要太擔心，也不需要過度補充鈣粉或保健品。
性早熟除了影響身高，還會造成哪些影響？醫師教你從日常生活習慣降低風險
性早熟會對孩子的身心造成負面影響，林函怡醫師說，由於骨齡加速成熟，生長板較早閉合，長高的時間較短，導致最終身高受限。性早熟的女生可能因為乳房發育、月經來潮而感到焦慮，承受心理壓力。
為了降低性早熟的風險，建議要避免高油、高糖、高熱量飲食，儘量吃原型食物，避免加工食品。林建銘醫師說，保持規律運動習慣可以避免體重快速上升、減少脂肪細胞分泌瘦體素、還可刺激生長激素分泌，有助於身高的正常成長。
「我們常提醒家長要減少使用具有香味的沐浴乳、洗髮精、清潔用品、芳香劑，儘量避免環境荷爾蒙。均衡飲食即可，不要固定大量吃任何『補品』。」林建銘醫師提醒，如果家長或照顧者發現性早熟的現象，務必盡快至兒童內分泌科就診。
筆記重點整理
性早熟是指女生8歲之前開始出現乳房發育、男生9歲之前出現睪丸變大、長出陰毛等。性早熟孩子的身高會加速生長，比正常兒童期每年4至6公分的成長幅度更快。除了第二性徵，家長也需留意孩子是否在短時間內「長高過快」。
性早熟會對孩子的身心造成負面影響，由於骨齡加速成熟，生長板較早閉合，長高的時間較短，導致最終身高受限。性早熟的女生可能因為乳房發育、月經來潮而感到焦慮，承受心理壓力。
治療性早熟的針劑成分為促性腺激素釋放激素類似劑（GnRH analogue），可降低性荷爾蒙的分泌，延緩骨齡進展，讓孩子有更充裕的生長時間，使最終身高更接近遺傳預期。根據研究，促性腺激素釋放激素類似劑治療不會影響性早熟兒童未來的生育能力和骨質密度，家長不必過度擔心。
為了降低性早熟的風險，建議要避免高油、高糖、高熱量飲食，儘量吃原型食物，避免加工食品。保持規律運動習慣可以促進脂肪代謝、避免體重快速上升，還可刺激生長激素分泌，有助於身高的正常成長。
參考資料：
[1] Zevin, E. L., & Eugster, E. A. (2023). Central precocious puberty: a review of diagnosis, treatment, and outcomes. The Lancet Child & Adolescent Health, 7(12), 886-896.
[2] Kim, H. K., Kee, S. J., Seo, J. Y., Yang, E. M., Chae, H. J., & Kim, C. J. (2011). Gonadotropin-releasing hormone stimulation test for precocious puberty. The Korean Journal of Laboratory Medicine, 31(4), 244–249. https://doi.org/10.3343/kjlm.2011.31.4.244
[3] Vurallı, D., Özön, A., Gönç, E. N., Oğuz, K. K., Kandemir, N., & Alikaşifoğlu, A. (2020). Gender-related differences in etiology of organic central precocious puberty. The Turkish Journal of Pediatrics, 62(5), 763–769. https://doi.org/10.24953/turkjped.2020.05.007
[4] Martinerie, L., de Mouzon, J., Blumberg, J., di Nicola, L., Maisonobe, P., Carel, J. C., & PREFER Study Group. (2021). Fertility of women treated during childhood with triptorelin (depot formulation) for central precocious puberty: the PREFER study. Hormone Research in Paediatrics, 93(9-10), 529-538.
[5] Kim E. Y. (2015). Long-term effects of gonadotropin-releasing hormone analogs in girls with central precocious puberty. Korean Journal of Pediatrics, 58(1), 1–7. https://doi.org/10.3345/kjp.2015.58.1.1
