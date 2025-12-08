性暴力求助難 國教盟籲政府整合單一窗口

▲國教行動聯盟開記者會呼籲政府在性暴力處理上，整合現有管道，建立讓兒少友善且可匿名的單一入口。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 一名女高中生在校園內遭到同學性暴力事件，並且在不知情且不願意下被錄製性影像，且在網路流傳。國教行動聯盟今（8）呼籲教育部應開設「保護課」，性教育不是只要知道「性器官長在哪裡」，而是「遇到性騷擾時，可以怎麼保護自己」。受害學生指出，求助之路充滿阻力，沒有清楚的說明，更擔心性平調查三方詰問中有二度傷害。

根據國教盟調查青少年最關心的十大議題中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三名；同時近年「創意私房」、「SCP社群」等非法性影像組織陸續遭揭露，今年南韓又爆發大規模網路性犯罪事件，凸顯數位性暴力在跨國網路平台迅速擴張，而台灣青少年正處於高度暴露卻缺乏教育與求助管道的風險中。

國教行動聯盟青年部執行長李雨涵表示，青少年為性影像案件的主要受害群體。面對傷害常停留在大人視角的抽象說明，對學生而言仍然不夠具體可行，目前兒少針對性侵害、性騷擾可使用的求助管道僅113電話與簡訊。在校園端，學校僅能受理「校園性平案件」，一旦事件發生於網路、校外人士或熟識者之間，兒少沒有可以直接進行求助的管道。

台灣性教育學會監事、輔大公共衛生系副教授鄭其嘉指出，現行體制中，國中小健康教育1週1節，高中3年僅36節課，其中不只是性教育還有包含其他主題，加上許多學校缺乏具備「健康教育」專長教師授課，自然無法提供更充分的性教育學習。

「我曾被校內男同學以違反我意願的方式發生性暴力，同時在不知情且不同意下錄製性影響，導致我被迫活在恐懼中」，受害女學生的影像在網路上流傳，要求刪除卻未見改善，今現身記者會指出，調查過程缺乏清楚友善的說明，求助之路充滿阻力，更害怕三方詰問的性平調查會有二度傷害。

立委王育敏指出，現行學校課程時數已無法因應嚴峻的數位性暴力威脅，另以現況來看確實很多處理，政府還沒有到位，如113窗口讓受害者求助過程還有許多憂心，政府應建立更友善、安全窗口，有專人可以一路陪伴，甚至有輔導資源接入。

國教盟理事長王瀚陽表示，兒少面對校外或網路性暴力時，缺乏一個單一、兒少友善管道，呼籲政府跨部會整合，在既有 113、地方政府社政與衛政體系、教育體系與警政系統的基礎上，整合出一個讓兒少好記、好用、可匿名的單一入口，並完成跨部會的標準作業流程（SOP），避免不同管道間反覆了解狀況，再次造成二度傷害。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



