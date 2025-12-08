性暴力被害者一半以上未成年 國教盟籲政院設立友善求助平台

國教盟今日陪同台北市和平高中三年級女學生召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待，並呼籲政院設立兒少友善單一求助平台。(記者王藝菘攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟今(8)日召開記者會，國教盟青年部執行長李雨函表示，性暴力被害者中一半以上是未成年人，依衛福部保護司公布今(2025)年上半年性侵害案件中，12至18歲占比亦為所有年齡最高，未成年受害比例達52.6％，呼籲行政院整合衛福部社政、內政部警政、教育部等，設立「兒少友善、單一入口」的求助平台與跨部會標準作業流程(SOP)。

李雨函也表示，「創意私房」、「SCP社群」等非法性影像組織陸續遭揭露，依衛福部性影像處理中心2024年統計，被害人以13至17歲(342人、占比32.9％)最高，反映青少年為性影像案件主要受害群，凸顯數位性暴力在跨國網路平台迅速擴張，亟須政府正視。

廣告 廣告

國教盟今日陪同台北市和平高中三年級女學生召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待，且在不知情且不合意下，被擅自拍攝和留存私密性影像，被迫長期活在恐懼中，她向校方反映時，學校提及有三方詰問，擔心遭到二度傷害，求助的過程充滿阻力。

國教盟理事長王瀚陽強調，性影像被害人過半未成年是急迫需要正視，單一人員的陪伴很重要。國教盟青年部呼籲教育部檢視12年國教課綱，在現有總時數內優先保障與性暴力防制、身體界線與情感教育相關教學時數並全面更新教材，補強數位界線及同意文化等內容。

李雨函表示，學校僅能受理校園性平案件，一旦性平案發生於網路、校外人士或熟識者，兒少沒有可以直接求助的管道，學生需要的性教育不是知道「性器官長在那裡」，而是教導兒少「遇到性騷擾時如何保護自己」，現在的課程時數、教材及求助系統都須再跟上這個世代的需求。

輔仁大學公衛系副教授鄭其嘉表示，依12年國教課綱，國中小每週僅1節健康教育課，高中3年僅有必修2學分健康與護理(相當於36節課)，稀少的教學時數，加上許多學校缺乏具備健康教育專長教師授課，自然無法提供更充分的性教育學習。

立委王育敏表示，國教盟今年初公布全國青少年最關心十大議題，蒐集全國8742份有效問卷顯示，性騷擾問題高居青少年最關心的第三名，衛福部雖設有24小時免費保護專線113，但仍不足以提供友善和陪伴被害人走完求助的歷程。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

國教盟青年部執行長李雨函(右)和國教盟理事長王瀚陽(左)共同呼籲行政院設立兒少友善單一求助平台。(記者王藝菘攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

北市和平高中女學生控遭同學性暴力對待 擅自拍攝和留存私密影像

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

