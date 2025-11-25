性暴力OUT!北市警在台北車站地下街設攤 教民眾如何第一時間自保

MEITU 20251125 144520822

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為響應每年11月25日「國際婦女防暴日」，臺北市政府警察局婦幼警察隊於台北車站地下街舉辦婦幼安全宣導活動，吸引民眾熱情參與。活動以互動遊戲、宣導小物及拍照圖卡上傳限動方式，向大眾傳遞正確防暴觀念與自我保護資訊。

因應日前台北車站發生的酒醉性侵案件，婦幼警察隊特別選在交通轉乘人潮最密集的地下街辦理活動，現場設置防暴遊戲有獎徵答與「STOP VIOLENCE」 圖卡響應活動，吸引親子與旅客排隊參加，民眾將圖卡拍照上傳網路社群限時動態，透過網路讓人身安全理念傳送更遠，深化全民對暴力零容忍的意識。臺北市婦幼警察隊提醒民眾進入交通轉運點、停車場、廁所、地下街等公共區域時，可使用「3秒環境掃描法」快速留意周遭，遇到酒醉、行為怪異或過度靠近者時，可以「90度脫離法」直接轉彎，或變換行走動線，不和對方走同方向。如察覺遭跟蹤，也建議立刻走向店家櫃台、服務台、場所保全或管理員求助。此外，在手機(iPhone、Android)電源鍵快速按5次，即可撥緊急SOS電話，遇到危險能迅速求救。

臺北市婦幼警察隊再次提醒，只要遇到騷擾、偷拍或不當碰觸，立即撥打110尋求協助，任何侵犯他人身體自主權的行為，都不是誤會或玩笑，而是刑事犯罪。而言語騷擾、尾隨、偷拍等行為，皆可能依性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法及刑法裁罰;若藉由酒醉或藥物侵犯他人，將構成妨害性自主罪，最重可處10年以上，甚至無期徒刑。最後呼籲任何加害行為都不會被容忍，若有人受到騷擾或傷害，請協助報警及保護當事人身體及性隱私的安全。