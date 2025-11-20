性犯罪累犯！韓娛樂高層出獄4個月又撿屍醉女丟路邊 受害者慘失明

韓國一名50多歲的娛樂公司高層，今（20日）被踢爆涉嫌撿屍醉女，帶上車伸魔爪，不料得逞後卻將受傷的女子隨意拖到電線杆旁便離開，任其自生自滅，導致受害者錯失黃金治療時間，左眼最終失明。

綜合韓媒報導指出，該名中年高層今年8月在首爾江南區路邊，將一位醉到站不穩的女子帶上車，行駛約20分鐘停到巷弄伸魔爪，只是該男得逞後，卻將女子拖下車，由於該女已醉到走路東倒西歪，跌坐在地，他卻硬把女子拖到路邊，隨便安置在路邊的電線杆旁，就直接離開現場。

犯案過程全都錄

該娛樂高層犯案過程被監視器拍到。翻攝TV CHOSUN

據了解，該女當時因為跌倒，臉部重創、滿臉是血，卻因為被隨意丟在路邊，1個半小時後才被路人發現報案送醫，因為錯過黃金治療時間，送醫診斷出腦出血、顱骨骨折並伴隨視神經損傷，左眼最終失明。

首爾瑞草警察署19日已將該高層，以準強制猥褻、過失致傷等嫌疑將其移送檢方。只是此前警方曾兩度向法院申請逮捕令，但法院以「被告似乎沒掌握被害人聯絡方式，再犯風險較低」為由，連續駁回聲請。

最少5人受害！出獄4個月再犯案

且令人髮指的是，該娛樂高層早在2021年就曾撿屍醉女，對至少5名素不相識的女子犯下性犯罪，當時被判處2年徒刑，這次犯案距出獄僅相隔4個月，累犯程度引發社會譁然。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



