性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點
美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導）
美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公布已故性犯罪金融家艾普斯坦寫給朋友的幾封電子郵件，其中暗示美國總統川普對他的性犯罪行為知情，而且絕對「知道有那些女孩」。艾普斯坦2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。
英國廣播公司BBC報導，艾普斯坦聲稱，川普曾經和他的其中一名受害者「相處幾小時」，在此同時，數千份文件被公開。美國有線電視新聞網CNN報導，最新公布的資訊顯示，艾普斯坦在私人郵件中多次提到川普。
民主黨議員公布的這批郵件，是艾普斯坦寫給麥克斯威爾、及作家沃爾夫的。麥克斯威爾已經因性販運被定罪，他是艾普斯坦的長期同夥。公布郵件的議員說，這些信「讓人對川普、及有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重質疑」。川普則反擊表示，民主黨人在轉移視線，試圖掩蓋他們在政府停擺問題上做得有多糟糕。白宮新聞秘書李威特批評民主黨人洩露這些訊息，聲稱這些成員有選擇地向自由派媒體洩露電子郵件，以製造虛假敘事，來抹黑川普總統。
◆遭遇性侵報案110
◆珍愛生命！自殺防治安心專線1925
其他人也在看
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝EBC東森新聞 ・ 7 小時前
巴西八卦女網紅發文「抖出前男友隱私」 數小時後遭連轟6槍身亡
綜合外媒報導，這起命案發生在10月23日晚間7時30分許。當時，弗拉維亞正站在一位16歲朋友的屋外。2名共騎著一輛藍色摩托車的男子突然靠近並向她開槍。儘管弗拉維亞試圖逃進屋內避難，但仍被兇嫌使用點40口徑的子彈擊中6槍，當場死亡。她身旁的朋友則被子彈劃傷肩膀，不過幸運...CTWANT ・ 8 小時前
熊襲民宅、猴亂山村！日本各地野生動物頻闖住宅區
熊襲民宅、猴亂山村！日本各地野生動物頻闖住宅區EBC東森新聞 ・ 7 小時前
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火EBC東森新聞 ・ 7 小時前
「美國轉捩點」柏克萊加大活動爆衝突 4人被捕 司法部下令調查
「美國轉捩點」（Turning Point USA）全國校園巡迴活動10日在柏克萊加大舉行最後一場活動，卻引發激烈衝突，...世界日報World Journal ・ 16 小時前
補貼取消… 持綠卡不滿5年低收新移民 健保費飆漲
「為什麼我的健保月費從1元漲到1000元？」一位綠卡華人移民拿著最新的健保繳費單，向芝加哥美亞健康協會健保諮詢人員求助。...世界日報World Journal ・ 16 小時前
出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。為了解決這個問題，兩...CTWANT ・ 9 小時前
民主黨議員公布艾普斯坦電郵 暗示川普對性販運知情
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員今天公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦寫給友人的數封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，且絕對「知道有那些女孩」。中央社 ・ 3 小時前
月老沒工作？徵信社開出月薪5萬「神祕職缺」 一票人驚呆：合理當小三
今年即將進入尾聲，不少人準備領完年終後告別舊工作，展開新的職涯規劃。有趣的是，最近人力銀行出現一則相當吸睛的職缺——「感情破壞專員」。光是職稱就讓人浮想聯翩，以為是「小三變成一種職業」，更讓人驚訝的是，該職缺月薪竟高達5萬元，還特別註明需具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，曝光後立刻掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
NBA聯盟正式宣布本賽季明星賽改制，屆時將會有24位入選的明星賽選手，分成2支美國隊與1支世界隊展開循環賽爭冠，先發球員由球迷、媒體和球員共同投票選出，替補選手由教練挑選，但不再對球員的位置有限制。中時新聞網 ・ 2 小時前
校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破
2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 8 小時前
男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人
德國一名護理師因上班想偷懶、不想照顧病患，竟對病人注射高劑量的鎮靜劑、止痛藥，甚至還注射用於美國死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），至少造成10多名病患喪命，因涉嫌謀殺罪，遭法院判處無期徒刑，且終身不得假釋。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
眾院將表決臨時預算 14名溫和派共和黨人成重啟政府關鍵
有線電視新聞網(CNN)報導，根據多數黨黨鞭艾默(Tom Emmer)發布的通知，眾院計畫於12日開始就參院通過的臨時預...世界日報World Journal ・ 16 小時前
普發1萬入帳「備註不一樣」！1銀行細節超驚人 他愣：在打密碼？
全民普發現金首批在今（12）日陸續入帳，許多人早上打開手機就發現帳戶多了1萬元，也意外發現每間銀行的備註各有不同。一名網友就說，自己的備註欄寫著「行政院發」、「發年金」，好奇其他人的資訊為何？文章曝光引起眾人討論，還有人指出元大銀行備註超詳細，看起來就像密碼一樣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。中央社 ・ 3 小時前
王子不倫粿粿重創演藝事業 舊愛鄧麗欣首發聲
王子不倫粿粿重創演藝事業 舊愛鄧麗欣首發聲EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
MLB》大谷翔平再度領跑MVP！美媒一致看好：沒人能跟他比
美國職棒大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）最終入圍名單出爐，國聯部分由洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平領銜入選，與費城人強打席瓦伯（Kyle Schwarber）及大都會外野手索托（Juan Soto）共同角逐最高榮譽。雖然三人本季皆有亮眼表現，但美媒普遍認為：「今年的MVP還是大谷。」中時新聞網 ・ 1 天前
社會冷漠加劇孤獨蔓延！專家示警：孩子也陷危機 家長可以怎麼做？
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】科技在發展、時代在進步，人與人之間的距離卻越拉越遠，逐漸與真實社會脫節。孤獨感也正在悄悄侵蝕著兒童和青少年，CNBC報導，美國非營利組織Common Sense Media最新報告指出，11至17歲的男孩中，有超過四分之一表示感到孤單。專家推測可能與家人、親友互動減少，以及戶外團體活動不足有關，建議家長可以透過增加親子時間、與孩子討論網路使用、鼓勵多參加戶外活動等方式，幫助孩子重新建立情感連結。 社會陷孤獨情緒 連孩子也缺乏社交 皮尤研究中心（Pew Research Center）2025年調查顯示，18至29歲的年輕人中，24%表示經常或幾乎總是感到被孤立，30至49歲族群也有20%感受相似。美國哥倫比亞大學醫學中心兒童與青少年精神科German Velez醫師指出，孩子們越來越孤獨，同樣也不是新鮮事。 是什麼讓青少年男孩感到孤獨？ Velez醫師表示，首先就是孩子的社交活動變得越來越少。以吃飯為例，根據2025年《世界快樂報告》，2023年約有四分之一的美國人表示「前一天的每一餐都是自己一個人吃」，較十年前增加53%。但其實跟家人朋友一起用餐，可健康醫療網 ・ 10 小時前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前