性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點

最新公布的資訊顯示，性犯罪者艾普斯坦，在私人郵件中，多次提及美國總統川普。

美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導）

美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公布已故性犯罪金融家艾普斯坦寫給朋友的幾封電子郵件，其中暗示美國總統川普對他的性犯罪行為知情，而且絕對「知道有那些女孩」。艾普斯坦2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。

英國廣播公司BBC報導，艾普斯坦聲稱，川普曾經和他的其中一名受害者「相處幾小時」，在此同時，數千份文件被公開。美國有線電視新聞網CNN報導，最新公布的資訊顯示，艾普斯坦在私人郵件中多次提到川普。

民主黨議員公布的這批郵件，是艾普斯坦寫給麥克斯威爾、及作家沃爾夫的。麥克斯威爾已經因性販運被定罪，他是艾普斯坦的長期同夥。公布郵件的議員說，這些信「讓人對川普、及有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重質疑」。川普則反擊表示，民主黨人在轉移視線，試圖掩蓋他們在政府停擺問題上做得有多糟糕。白宮新聞秘書李威特批評民主黨人洩露這些訊息，聲稱這些成員有選擇地向自由派媒體洩露電子郵件，以製造虛假敘事，來抹黑川普總統。

