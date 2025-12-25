性生活太多不傷腎！醫揭：真正讓腎報廢的是這4件事！你可能每天都在做

生活中心／唐家興報導

52歲的王先生最近在體檢時發現腎功能指數略高，讓他一度心裡發毛。前一晚，他才在茶館聽見幾位老友斬釘截鐵地說：「年輕時性生活太多，老了腎一定不行。」王先生嘴上笑著反駁，心裡卻忍不住犯嘀咕：腎真的會被「操壞」嗎？隔天，醫師的一句話，顛覆了他的認知。「性生活不是關鍵，真正傷腎的，是那些你每天都在做、卻沒當一回事的事。」

【「性生活傷腎」其實是老迷思】

長久以來，「腎虛」常被直接與性生活畫上等號，但從現代醫學角度來看，這其實是一種誤解。泌尿科醫師朱信誠曾在接受媒體採訪時指出，坊間流傳「性生活太頻繁會腎虛、傷腎」其實是迷信觀念。現代醫學並沒有證據顯示適度的性生活本身會直接損害腎功能或造成所謂的「腎虧」；真正需要注意的是性行為過程中可能增加泌尿道感染風險，但這與腎臟功能退化無直接因果關係。

國際腎臟疾病權威機構甚至指出，只要性活動不對腎臟造成物理壓力或創傷，性生活不會對腎臟造成傷害。即使是腎臟病患者，只要遵從醫囑，也不需要將性生活視為腎臟健康威脅。

【腎臟生病，往往等發現已太晚】

慢性腎臟病已成為高盛行卻低知曉的慢性疾病之一，許多患者在出現水腫、泡沫尿、夜尿頻繁時，腎功能往往已明顯受損。醫師提醒，腎臟不像心臟會痛、腸胃會不適，它的受傷通常是「安靜發生」的。

【真正天天在「耗腎」的危險習慣】

比起性生活，以下這些行為才是腎臟隱形殺手：

1.「熬夜與長期睡眠不足」

長期睡眠少於6小時，會干擾腎絲球過濾功能，也容易引發高血壓與代謝異常，讓腎臟老得更快。

2.「止痛藥、補品吃得太隨意」

不少人頭痛、腰痠就自行服用止痛藥，或迷信偏方補腎，但某些止痛藥與來路不明的保健品具有腎毒性，長期使用風險不容小覷。

3.「重口味、高鹽高蛋白飲食」

外食族習慣高鹽、高油、高蛋白，會讓腎臟長期承受過高代謝壓力，時間一久，損傷難以逆轉。

4.「血壓、血糖失控卻不自知」

高血壓與糖尿病是末期腎病的最大元兇，若長期未控制，腎絲球受損後往往無法修復。

【腎臟求救訊號：出現「泡、水、高」要當心】

由於腎損害多為不可逆，學會辨識身體的求救信號至關重要：

1.泡（尿液異常）： 尿中出現久而不散的細碎泡沫、顏色深如紅茶或醬油。

2.水（水腫）： 清晨眼瞼浮腫，或下肢按壓後難以回彈。

3.高（血壓升高）： 莫名出現血壓波動，或夜尿次數頻繁（每晚超過 3 次）。

醫師強調，只要出現其中一項，就值得進一步檢查。

【真正護腎的方法，從生活做起】

想保住腎臟，重點從來不是「禁慾」，而是日常管理：

1.「規律作息」：每天睡滿7小時，給腎臟修復的時間。

2.「飲食節制」：少鹽、適量蛋白，多蔬果。

3.「用藥謹慎」：止痛藥與補品不濫用，慢性病患者定期追蹤腎功能。

4.「穩定運動」：每週3至5次有氧活動，改善代謝、減輕腎臟負擔。

醫師提醒，腎臟不是被性生活掏空的，而是被日復一日的錯誤習慣慢慢耗盡。等到身體真的發出警報，往往已經來不及。真正該戒的，不是親密關係，而是那些你以為「沒什麼」的小壞習慣。

參考資料：

《腎臟病早期檢測與防治指引》、《一般人群檢腎功能異常早期病例分析》、《哈佛大學睡眠與慢性腎臟病相關研究》等。

