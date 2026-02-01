性生活與外遇機率有關！專家曝「這族群」易出軌

根據最新調查指出，性生活頻率與出軌機率有關。（示意圖／翻攝自pexels）





經營已婚者交友平台「Healmate」公司近日公布一組調查，分析已婚男女是否會因年齡、性別、性行為頻率而更容易出軌，2025年12月1日至11日，針對全國20至59歲的已婚男女共4,827人進行網路問卷調查。

越高齡越相信伴侶

調查首先詢問受訪者是否懷疑配偶可能有外遇。結果顯示，53.7%的受訪者表示「完全不懷疑」，22.7%表示「不太懷疑」，合計高達76.4%並未對配偶產生懷疑；僅6.3%的人坦言「多少懷疑」或「強烈懷疑」。其中，50多歲族群「完全不懷疑」的比例最高，達60.5%。公司分析指出，雖然外遇常被視為婚姻風險，但在此次調查範圍內，長期抱持強烈疑心的人並非多數。

廣告 廣告

至於「是否曾有外遇念頭或實際行為」，結果分布則略有不同。46.9%的受訪者回答「完全沒有」，15.2%回答「不太有」，合計62.1%表示既沒有念頭、也沒有行為；但仍有19.7%的人坦言「多少有過」或「經常有／實際發生過」。公司指出，相較於是否懷疑配偶，個人對外遇的想法呈現更分散的狀態。

男性外遇念頭較高

從性別來看差異更為明顯。回答「完全沒有外遇念頭或經驗」的男性為38.5%，女性則高達54.9%；相反地，「有過念頭或實際行為」的比例，男性為24.4%，比女性的15.1%高出約9個百分點。調查單位分析，這顯示男女在面對外遇欲望時，態度與距離感可能存在本質差異。

性生活與出軌關聯

調查也進一步分析性生活頻率與外遇態度的關聯，發現並沒有相對關係。每週約1次性生活的受訪者中，有67.4%表示沒有外遇念頭或經驗，不過隨著頻率降低，沒有出軌念頭的比例逐漸降低。幾乎沒有性生活的群體中，有12.3%的人曾有外遇經驗或強烈念頭。

此外，性生活頻率每週2次以上的族群，具出軌想法的比例最高，占14.5%，專家分析此族群或許是性慾較高有關。專家表示，根據這份調查，推測性生活越規律，出軌機率越低。

更多東森新聞報導

徵信社抓出軌偷懶 裝追蹤器報抓包！下場慘了

玩遊戲認識！人妻激戰已婚男懷孕墮胎 綠帽尪崩潰

扯！澳洲已婚女老師懷孕產子 生父竟是12歲學生

