性病不只出沒下體！這3病毒也容易爬上臉 揭區別皮膚病眉角

臉上冒出的紅點可能不是痘痘？感染性病常見症狀出現於「下半身」，包括生殖器、尿道、肛門等部位，不過醫師指出，其也可能出沒臉上，包括皰疹、菜花與梅毒等細菌；對此，醫師說明預防性病與一般皮膚疾病判別診斷方式。

性病不只出沒「下半身」！這些病毒也可能爬上臉

你以為性病只會出現在下半身？恆昕泌尿科診所醫師表示，事實上臉上冒出的紅疹可能不是「痘痘」，以下3項性病也可能長在臉上，而共同傳染特點包括「可透過皮膚黏膜接觸、體液交換傳染」，除了性行為之外，也可透過「口交、親吻、共用物品」感染：

皰疹：由單純皰疹病毒（HSV）引起，主要侵犯唇部、口腔周圍；若出現「水泡及潰瘍」反覆發作，也可能透過親密接觸傳播到生殖器或臉上。

菜花：又稱「尖銳濕疣」，藉由人類乳突病毒（HPV）所感染，主要出沒生殖器部位，也可能出現於口腔周圍、臉部，呈現肉色或淡紅色的小丘疹。

梅毒：感染初期會在口腔或嘴唇出現「無痛性潰瘍」，通常至第二期階段，患者臉上會出現皮疹或帶有膿包的皮疹，並可能擴散到全身，甚至伴隨發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大等症狀。

該如何辨別臉上「紅疹」為性病或一般皮膚疾病？

醫師指出，因許多臨床症狀相似，單從「臉」難以辨別，因此建議患者尋求專業的醫療與檢驗，而常見判斷流程包括：

病史與接觸史：性病常與高風險性行為相關，包括有無不安全性行為、暴露於感染源等經歷；皮膚病則多與環境刺激、內分泌失調、衛生習慣等因素有關。

皮損特徵觀察：性病皮損特徵常以特定型態與分布呈現；普通皮膚病則常出現反射性紅疹、脫屑等集中於臉上T字或特定區域，且伴隨騷擾居多。

患部採樣檢測：直接透過抽血、採集分泌物或刮取病灶後進行檢測，精準找出感染源、對症治療。

性病不是有症狀才算感染！

怎麼預防性病上「臉」？醫師表示，事實上許多性病感染後「無明顯症狀，但仍具有傳染力」，因此平時應多加留意臉部有無異常，避免個人物品如牙刷、刮鬍刀、毛巾等共用，另外性行為應全程使用保險套、避免多重性伴侶，同時應及早完成九價HPV疫苗接種；若發生高風險性行為，也應於72小時內服用DoxyPEP抗生素降低性病感染風險。

另外醫師建議，性生活活躍者應於3至6個月進行一次性病篩檢，若有不安全性行為者，建議3週後再進行篩檢。



