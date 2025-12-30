性病匿名聊聊及篩檢服務 陪民眾一起守護健康

疾病管制署為了提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，自今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，明年更擴大至79家醫事機構，針對24歲以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」。

年輕人染梅毒連年增長，疾管署慢性傳染病防治組副組長詹珮君表示，今年7月到11月，匿名諮詢服務提供1,455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多，以及提供2,157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。

廣告 廣告

詹珮君副組長表示，梅毒在今年到11月底的時候是有2%的上升趨勢，這個趨勢已比前一年有趨緩的情況，不過也可以看到在年輕族群，尤其是15至24歲還是有上升的趨勢，再加上11月底到12月底很努力在做篩檢，應該會有7%的上升，所以期待梅毒能夠多進行檢驗，有症狀有進行檢驗，沒症狀就進行篩檢。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病。但性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。疾管署已建置「性傳染病衛教資源」宣導應用專區及「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區，陪民眾一起守護健康。