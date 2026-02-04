性病報告正常為何還有數值？醫曝：不代表病毒量多寡

許多民眾在進行性病檢測後，即使醫師告知結果正常，卻仍對報告上的數字感到困惑。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明性病檢測報告的判讀方式。

許多民眾在進行性病檢測後，即使醫師告知結果正常，卻仍對報告上的數字感到困惑。

陳鈺昕說明，性病檢測報告上的數字代表檢測儀器所偵測到的訊號值或臨界值，再依據各個檢查項目制定的標準值判定是否受到感染。由於檢測原理的計算方式不同，計算結果通常不為0，因此就算報告上的數字再多，只要結果低於檢測標準值，即使數值不為0，仍屬於陰性，而非數值越高、病毒量越多。

陳鈺昕以梅毒檢測為例，目前主流的檢測方式為梅毒螺旋體特異性抗體檢測，透過抽血檢測體內特異性抗體。標準值為陰性小於1比80，陽性大於等於1比80。陰性代表血液中沒偵測到梅毒螺旋體特異性抗體，而1比80代表進行檢驗時實驗室將血液進行稀釋的初始稀釋倍數，同時也是檢測的判定基準。

針對愛滋檢測，陳鈺昕指出，臨床廣泛使用第四代抗原抗體檢測，可同時檢測HIV抗體與p24抗原。標準值為陰性小於1.0 S/CO，陽性大於等於1.0 S/CO，其中S代表檢測物反應的訊號強度，CO為實驗室設定的標準值。

針對愛滋檢測，陳鈺昕指出，臨床廣泛使用第四代抗原抗體檢測，可同時檢測HIV抗體與p24抗原。

陳鈺昕提醒，檢測報告數據的波動常見原因是血液中蛋白質干擾或機器雜訊影響，並不代表體內病毒量多寡，只要檢測結果低於標準值即為陰性。他也提醒民眾注意影響檢測結果的因素，包括在空窗期就急著檢查、檢測方式影響準確性，以及自行服藥或特殊用藥等。

陳鈺昕建議，愛滋HIV在不安全性行為後2至6週、梅毒約3至6週後進行檢測，並於三個月再次追蹤，以完整排除感染。

