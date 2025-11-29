性病年輕化！性病小學堂動畫 陪青少年建立性健康觀念





【NOW健康 吳思奕／台北報導】隨著社群媒體普及、網路資訊快速流通，青少年接觸兩性議題與性行為相關內容的機會大幅增加，性觀念也日益開放。性傳染病逐漸年輕化的發展趨勢成為不容忽視的議題。為強化年輕族群的性健康知識，臺北市立聯合醫院昆明防治中心即日起推出5支《性病小學堂》系列動畫影片，以輕鬆有趣的方式呈現性健康知識，同時傳達性傳染病預防觀念。



梅毒病例連4年攀升！ 13至24歲增幅最明顯



臺北市立聯合醫院昆明防治中心副主任袁美珍表示，根據疾病管制署監測資料顯示，全國愛滋通報人數自107年起持續下降，顯示相關防治措施已有成果。但相較之下，性傳染病疫情近年卻呈現上升的趨勢。

梅毒自109年起通報病例已連續4年上升，以13至24歲增幅最為明顯，113年較112年成長19%，其中男性上升9.4%、女性更大幅增加52.2%。113年淋病通報病例雖然較112年下降7.9%，但13至24歲的病例數仍偏高，反映性病確實有年輕化的傾向。



融入在地元素 動畫協助建立正確性健康觀念



為防止愛滋及性傳染病疫情蔓延，臺北市立聯合醫院昆明防治中心與動畫團隊合作，製作《性病小學堂》系列動畫。透過原創角色Dr. 謝克斯、阿寶與小奇的互動，巧妙加入臺灣美食與祭祀文化等在地元素，將性健康知識轉化為輕鬆易懂的趣味動畫，5支影片內容分別為：「什麼是安全性行為？」「什麼是愛滋病？」「愛滋病的預防與篩檢」「什麼是梅毒？」「什麼是淋病？」等。



影片中亦提供正確使用保險套、破解愛滋迷思、掌握性病症狀及預防方法等實用指南，讓觀眾輕鬆建立正確的性健康觀念。全系列更提供英文字幕版本，方便國際朋友觀看。





▲昆明防治中心推出5支《性病小學堂》系列動畫影片，以輕鬆有趣方式呈現性健康知識。（圖／臺北市立聯合醫院昆明防治中心提供）



性病防治關鍵 安全性行為與主動篩檢



袁美珍強調，性傳染病防治關鍵在於「安全性行為」與「主動篩檢」。民眾應培養正確的性健康觀念，落實全程正確使用保險套的安全性行為，以有效降低感染性病與愛滋的風險。她也呼籲有性行為的民眾應定期接受性病與愛滋病毒篩檢，早期發現不僅可及時治療，也能防止傳染，以行動保護自己與他人。最後，歡迎民眾透過YouTube「昆明防治中心」或Facebook「KPCC：昆明防治中心」觀賞影片，一起學習性健康知識。



# 首圖來源／臺北市立聯合醫院昆明防治中心提供



