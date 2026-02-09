性病檢查要定期做？僅戴保險套為何不夠？醫提醒：依風險調整頻率

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】隨著社會觀念的進步，不少人對親密關係持開放態度，不過其中的健康風險常被忽略。泌尿科張英傑醫師指出，許多性病在初期幾乎沒有疼痛、搔癢、紅腫等症狀，容易讓人誤以為「沒事」，實際上病毒可能早已在體內潛伏。若等到症狀明顯才就醫，可能已錯過最佳治療時機，定期檢查則有助及早發現和治療。何時應該做性病檢查？固定性伴侶也要定期做？張醫師也一一為大家說明。

性病常見3迷思 無症狀感染最危險

有些人認為「檢查過就一定安全」，但其中也存有錯誤迷思。張英傑醫師指出，事實上性病篩檢只能反映「檢查當下」的狀態，以人類免疫缺乏病毒（HIV）為例，病毒空窗期可最長達3個月，今天篩檢正常，不代表昨天的行為沒有風險。

那麼配戴保險套就萬無一失嗎？張醫師說明，如人類乳突病毒（HPV）或疱疹等可能經皮膚接觸傳染的病毒，即使全程使用保險套仍有感染可能，保險套對HPV的防護效果約為6到7成。另外，淋病、梅毒、HPV等可能經由口交傳播，不少人出現喉嚨不適時，誤以為只是感冒，但其實可能是淋病正在發作。

部分性病症狀不明顯、病灶難察覺 延誤就醫癌症風險恐增

張英傑醫師提醒，部分性病可能在感染初期幾乎沒有症狀。約七成女性與五成男性感染披衣菌後未有症狀表現，大部分HPV感染者也不自知，而梅毒初期病灶也可能長在難以察覺的位置。而像披衣菌、淋病、HPV等，可能分別與不孕、子宮外孕，甚至癌症風險增加相關，等到發現異常時才就醫，可能為時已晚。

醫揭4族群性病篩檢頻率 固定性伴侶非零風險

張英傑醫師表示，檢查頻率方面，建議可依個人狀況調整：

固定伴侶者：若對象穩定，雙方都曾接受篩檢，性生活也都安全，屬於風險相對較低的族群。但穩定不代表免疫，建議一年檢查一次即可，作為健康檢查的一部分。 多重性伴侶者：若有多重性伴侶，或是近期有新對象、未掌握對方的狀態，以及曾發生未戴套性行為，建議每三至六個月篩檢一次。張醫師強調，無需為此感到恐慌，而是應了解哪一次會發生感染其實難以預測，定期檢查可提早發現並治療，也有助降低醫療負擔。 曾有感染紀錄或免疫力較弱者：曾罹患性病，或是慢性病患者、正在服用免疫抑制藥物者，感染與復發風險較高，通常建議每三個月追蹤一次，以便即時發現異常狀況。 懷孕或備孕族群：梅毒、HIV等疾病若未妥善處理，可能同時影響媽媽和胎兒健康，孕期初期與生產前皆建議檢測。

最後，張英傑醫師表示，罹患性病或前往篩檢不應被視為羞恥的事，重點是切勿明知有風險卻不做防護。若對於性病有任何疑問，建議可前往醫療院所尋求專業意見。

