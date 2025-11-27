性病疫情攀升且年輕化！ 北市聯醫推「性病小學堂」影片

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近年性傳染病疫情呈現升溫趨勢，且有年輕化傾向。為防止愛滋及性傳染病疫情蔓延，也強化年輕人對於性健康知識，台北市立聯合醫院昆明防治中心與動畫團隊合作，製作《性病小學堂》系列動畫。內容包含安全性行為、愛滋病、梅毒及淋病等，以輕鬆有趣的方式呈現性健康知識。昆明防治中心副主任袁美珍表示，性傳染病防治關鍵在於「安全性行為」與「主動篩檢」，民眾應培養正確的性健康觀念。

《性病小學堂》系列動畫影片內容分別為，「什麼是安全性行為？」、「什麼是愛滋病？」、「愛滋病的預防與篩檢」、「什麼是梅毒？」、「什麼是淋病？」等。影片中提供正確使用保險套、破解愛滋迷思、掌握性病症狀及預防方法等實用指南。全系列更提供英文字幕版本，讓國際朋友也能一同學習。

根據疾管署資料，全國愛滋通報人數自107年起持續下降，顯示相關防治措施已有成果；但相較之下，性傳染病疫情近年卻呈現升溫趨勢。梅毒自109年起通報病例已連續四年上升，以13至24歲增幅最為明顯，113年較112年成長19%，其中男性上升9.4%、女性更大幅增加52.2%。113年淋病通報病例雖然較112年下降7.9%，但13至24歲的病例數仍偏高，反映性病呈現年輕化的現象。

袁美珍呼籲，有性行為的民眾定期接受性病與愛滋病毒篩檢，早期發現不僅可及時治療，也能防止傳染，以行動保護自己與他人。

