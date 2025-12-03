性病？小弟弟長「痘痘」別亂擠！醫揭元兇：兒童也會感染

記者鄭玉如／台北報導

男性若發現生殖器長出「痘痘」，千萬不要亂擠。泌尿科醫師陳鈺昕提到，「小弟弟」出現白色小疹子，其實是傳染性軟疣，若病灶位於生殖器周邊、下腹部或大腿內側且透過性行為傳染，被視為一種性病，不過10歲以下兒童因免疫系統尚未發育完全也可能感染，該情況則不視為性病，一旦發現病灶，應立即就醫治療，多數人都能順利康復。

陳鈺昕在臉書粉專指出，傳染性軟疣是由痘病毒科（Poxvirus）的一種傳染性軟疣病毒（MCV）引起的皮膚傳染病，症狀特點是中心有凹陷的半球狀丘疹，以單個或群聚型態出現在表皮層，主要藉由皮膚或黏膜接觸感染，兒童、成人、免疫力低者都是容易被感染的對象。

而傳染性軟疣是否為性病，取決於「感染途徑」與「發生部位」，若病灶出現在生殖器周邊、下腹部或大腿內側，且透過性行為傳染，被視為性病的一種，而10歲以下兒童因免疫系統尚未發育完全，感染部位常見於四肢、軀幹、頸部等，則不視為性病。

陳鈺昕進一步說明，傳染性軟疣傳染途徑包括「直接、間接、自體」，直接接觸屬於性行為，或與感染者皮膚直接接觸；間接接觸則是與感染者共用毛巾、衣物、玩具等物品而感染；自體則是不慎抓破或擠壓病灶後，再觸摸其他皮膚，可能將病毒傳播到身體其他部位。

陳鈺昕表示，若想預防傳染性軟疣，首先是避免接觸患處，勿抓撓、擠壓患處，避免病毒擴散到身體其他部位，並保持個人清潔、勤洗手保持清潔、不與他人共用物品；未痊癒前減少出入游泳池、淋浴間等公共場合，可於病灶處貼上防水膠布，降低傳播風險；建議完全治癒前避免與他人親密接觸，治療期間避免性行為，使用保險套僅能降低感染風險，無法完全防止感染。

