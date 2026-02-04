性病？暗中投藥？淫魔文件炸開比爾蓋茲豪門黑幕 前妻心碎：勾起婚姻痛苦記憶
面對美國司法部公開高達300萬頁的艾普斯坦私人通訊文件，梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）打破沉默，3日在播出的NPR播客節目中坦言，看著前夫比爾蓋茲的名字與這名已故性犯罪者一同出現在檔案中，帶給她「難以置信的悲傷」，更勾起了她在這段27年婚姻中最為黑暗與痛苦的記憶。梅琳達直言不諱地表示，文件中所涉及的種種指控與道德疑慮，應該由當事人與前夫親自對外說明，而非由她來承擔這些沈重陰影。
這批新揭露的文件揭開了令人不安的細節，其中包括「淫魔富豪」艾普斯坦聲稱曾協助比爾蓋茲安排與多名已婚女性私會，並為其提供治療性病的藥物。最令外界震驚的是，郵件內容顯示蓋茲甚至曾考慮在不告知梅琳達的情況下，暗中讓她服用這些抗生素。
儘管比爾蓋茲的發言人隨即發表聲明，痛批這些指控是艾普斯坦因合作未果而產生的惡意詆毀與荒謬謊言，但這些曝光的通訊內容已再次重創這位微軟創辦人名譽，也讓前妻梅琳達在受訪時數度流露出對當初婚姻困境的感慨。
對梅琳達而言，選擇離開不僅是為了終止一段充滿裂痕的感情，更是為了徹底遠離那些她口中「骯髒且混亂」的事務。她回憶起當時決定離婚並最終退出共同創立的慈善基金會時表示，那是為了尋求自我救贖的必然選擇。在談及那些受害女孩時，梅琳達更以身為母親的同理心表達了深切痛心，她表示看到那些正值青春年華的生命遭到摧殘，讓她感到萬分心碎，並衷心期盼正義能最終降臨在這些已經成年的女性受害者身上。
在告別了與比爾蓋茲長達近30年的婚姻與事業夥伴關係後，梅琳達表示自己目前正處於人生中一個「意想不到且美好」的新階段。她選擇將過去的痛苦封存並努力向前邁進，強調自己已經從那段充滿窒息感的關係中獲得解放。如今，她不再是那個需要為丈夫名聲疲於奔命的伴侶，而是一個擁有獨立身價與堅定信念的女性，正以全新的姿態定義自己的下半場人生，並將曾經的悲傷轉化為關注全球女性福祉的動力。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
佛州州長參選人公開撩妹！創Tinder吸女粉救選情 黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」
你累了嗎？黃國昌控綠召委愛考察 林月琴「數據打臉」：這是民眾黨主席水準？
國民黨台中「姐弟之爭」提名陷僵局！ 鄭麗文自認：兩邊都罵表示我很公正
家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭
唱紅〈我愛夏天〉的「脫拉庫」樂團主唱張國璽因家暴親妹遭判拘役25日，昔日陽光形象翻車。長期以「機師與搖滾歌手」雙重形象深受喜愛的他，過去常在社群媒體分享機師生活，但判決出爐後，疑因不敵網友輿論，被發現已於今日緊急關閉臉書（Facebook）及Instagram個人帳號，目前搜尋相關頁面皆顯示失效。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
相識16年挑戰拍吻戲 王玉雯曝張新成傻眼反應
張新成、王玉雯彼此私下相當熟悉，但在拍攝《捨不得星星》初期，坦言還是需要時間來破冰，張新成更說：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導...
邵雨薇《啵me》「靈動」太吸睛！兩天不敢喝水上廁所就怕掉妝
邵雨薇這次在本片中，從年少時與飾演父親的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕，多年後，命運又讓她遇見對方的兒子進碩（初孟軒飾），被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲親手傳授出去，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，經歷極...