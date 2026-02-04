性病？暗中投藥？淫魔文件炸開比爾蓋茲豪門黑幕 前妻心碎：勾起婚姻痛苦記憶

梅琳達蓋茲打破沉默，訴說看著前夫比爾蓋茲的名字與這名已故性犯罪者一同出現在檔案中，帶給她「難以置信的悲傷」。（翻攝自比爾蓋茲臉書）

面對美國司法部公開高達300萬頁的艾普斯坦私人通訊文件，梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）打破沉默，3日在播出的NPR播客節目中坦言，看著前夫比爾蓋茲的名字與這名已故性犯罪者一同出現在檔案中，帶給她「難以置信的悲傷」，更勾起了她在這段27年婚姻中最為黑暗與痛苦的記憶。梅琳達直言不諱地表示，文件中所涉及的種種指控與道德疑慮，應該由當事人與前夫親自對外說明，而非由她來承擔這些沈重陰影。

廣告 廣告

這批新揭露的文件揭開了令人不安的細節，其中包括「淫魔富豪」艾普斯坦聲稱曾協助比爾蓋茲安排與多名已婚女性私會，並為其提供治療性病的藥物。最令外界震驚的是，郵件內容顯示蓋茲甚至曾考慮在不告知梅琳達的情況下，暗中讓她服用這些抗生素。

對梅琳達而言，選擇離開不僅是為了終止一段充滿裂痕的感情，更是為了徹底遠離那些她口中「骯髒且混亂」的事務。（翻攝自NPR）

儘管比爾蓋茲的發言人隨即發表聲明，痛批這些指控是艾普斯坦因合作未果而產生的惡意詆毀與荒謬謊言，但這些曝光的通訊內容已再次重創這位微軟創辦人名譽，也讓前妻梅琳達在受訪時數度流露出對當初婚姻困境的感慨。

對梅琳達而言，選擇離開不僅是為了終止一段充滿裂痕的感情，更是為了徹底遠離那些她口中「骯髒且混亂」的事務。她回憶起當時決定離婚並最終退出共同創立的慈善基金會時表示，那是為了尋求自我救贖的必然選擇。在談及那些受害女孩時，梅琳達更以身為母親的同理心表達了深切痛心，她表示看到那些正值青春年華的生命遭到摧殘，讓她感到萬分心碎，並衷心期盼正義能最終降臨在這些已經成年的女性受害者身上。

美司法部公開文件透露，「淫魔富豪」艾普斯坦聲稱曾協助比爾蓋茲安排與多名已婚女性私會，並為其提供治療性病的藥物。（東方IC）

在告別了與比爾蓋茲長達近30年的婚姻與事業夥伴關係後，梅琳達表示自己目前正處於人生中一個「意想不到且美好」的新階段。她選擇將過去的痛苦封存並努力向前邁進，強調自己已經從那段充滿窒息感的關係中獲得解放。如今，她不再是那個需要為丈夫名聲疲於奔命的伴侶，而是一個擁有獨立身價與堅定信念的女性，正以全新的姿態定義自己的下半場人生，並將曾經的悲傷轉化為關注全球女性福祉的動力。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

佛州州長參選人公開撩妹！創Tinder吸女粉救選情 黑歷史曝光「家暴愛愛未成年」

你累了嗎？黃國昌控綠召委愛考察 林月琴「數據打臉」：這是民眾黨主席水準？

國民黨台中「姐弟之爭」提名陷僵局！ 鄭麗文自認：兩邊都罵表示我很公正