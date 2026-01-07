性能提升案一再延遲 F-16V機隊邊戰備、邊換裝壓力大

空軍現役F-16V戰機。圖/本報資料照片

空軍142架F-16戰機構改為F-16V，構改工程已於2023年全數完成，但因大批附屬裝備、武器尚未到位，整體性能提升計畫完成日期一再延後，一再延後，機隊始終處於邊戰備、邊接裝、邊訓練的繁複任務模式，飛行員壓力巨大。

根據立法院預算中心報告，空軍司令部於2011年提出「F-16A/B型戰機性能提升」案，執行142架次戰機的航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓等6大系統性能提升作業，辦理期程2012到2023年度，總經費1100億元；2016年度增購「DFRM電戰莢艙」等8項武器設備及2019年度再採購「自動防撞系統」裝備與調增「聯合距外武器」預算金額，因此分別修訂投資綱要暨總工作計畫，並將總經費調高至1402億404萬5000元，辦理期程仍維持2011至2023年度。但案中增購自動防撞系統（AUTOGCAS），美方尚未全數交運。

但空軍司令部於2022年7月15日已因部分籌購品項延宕交貨 而將辦理期程延長至2026年度；復於2025年3月13日再次修訂整體獲得規劃書並將期程再延後至2028年度，依空軍提供說明，指141架F-16型戰機構改已於2023年底全數完成，但因美空軍於2024年12月以正式信函說明AGM-154C遠距遙攻武器（JSOW）延至2027年底完成全數產製，考量武器運輸時程，建議空軍將「鳳展專案」執行期程延長至2028年，延長2年。

面對中共強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，空軍司令部依「防衛固守、重層嚇阻」的戰略構想及「國防報告書」聯合制空之建軍構想，籌購遠距精準武器，以有效癱瘓當面對我威脅較高之目標，並自2022年度起納編「F-16型機遠距精準武器籌購案」分年預算，辦理期程為2022至2030年度，總經費470億8073萬元。但此案目前能公開說明的，只有美方已公布AGM-84H飛彈，其他因美方尚未同意供售，還在保密中。

