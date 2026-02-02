性能狂飆32%！小鋼炮再進化！小米 REDMI K Pad 2 將至

文章來源：Qooah.com

距離上代產品發佈不到一年，REDMI 即將推出其新款小尺寸旗艦平板 REDMI K Pad 2。據博主透露，該平板預計在今年上半年發佈，並有望與 REDMI K90 至尊版手機一同亮相。

作為繼任機型，REDMI K Pad 2 在核心規格上進行了全面升級：其處理器從上代的天璣9400+ 升級為天璣9500旗艦平台。該處理器採用全大核 CPU 架構，包括1顆最高主頻達 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核、3顆 C1-Premium 超大核與4顆 C1-Pro 大核，並集成 SME2 矩陣運算指令集。官方數據顯示，其單核性能提升32%，多核性能提升17%，安兔兔跑分可突破400萬分。

廣告 廣告

此外，REDMI K Pad 2 將內置超過 9000mAh 的大容量電池，續航表現預計大幅提升。影音與觸感方面，該平板配備增強版對稱雙揚聲器（聯名調音）及雙X軸線性摩打，旨在強化遊戲沈浸感。不過，爆料指出該裝置不支援實體 SIM卡，大概率也不支援 eSIM，顯示其定位主要面向 Wi-Fi 環境下的遊戲與娛樂場景。

回顧前代，REDMI 於去年6月推出首款小尺寸旗艦平板 REDMI K Pad，主打 8.8吋定制 3K LCD 屏、天璣9400+ 處理器與 7500mAh 電池，起售價為2799元(人民幣)。REDMI K Pad 2 的推出，意味著該品牌正持續加碼高性能平板細分市場，試圖為遊戲用戶提供更極致的便攜體驗。