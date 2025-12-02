性能王者降臨！vivo 子品牌 iQOO 15 首登台灣，首發 S8 Elite Gen 5 晶片與 2K M14 螢幕，電競亮點一次解鎖

全球手機大廠 vivo 於 11 月 28 日正式宣布將旗下子品牌 iQOO 引進台灣市場。iQOO 以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心，品牌名稱源自「I Quest On and On」（探索不止），旨在滿足使用者對極致性能的「零妥協」期待。首款登台的旗艦機型 iQOO 15 集算力、影像與操控於一身，樹立了未來性能旗艦的新標杆。它搭載了三大「跨代領先」優勢，包括核心採用高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器、專為遊戲優化的自研電競晶片 Q3，以及 2K M14 LEAD™ OLED 全域護眼螢幕。此外，iQOO 15 更具備六大電競亮點，例如 Monster 超核引擎實現不掉幀、業界最大的 8K mm² VC 散熱系統維持酷冷、7000mAh 藍海電池提供強悍續航等。即日起至 12 月 5 日，凡於指定通路預購 iQOO 15（16GB RAM + 512GB ROM），即可獲贈超人氣 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置等總價值 $13,790 元的預購好禮。

核心算力爆發：Snapdragon 8 Elite Gen 5 與自研 Q3 晶片

iQOO 15 在性能上實現了跨代領先，旨在提供最流暢、穩定的電競級體驗：

- 旗艦核心處理器： iQOO 15 核心採用台積電第三代 3nm 製程，搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。iQOO 與高通聯手調校的 Monster 超核引擎，能精準預測運算需求並降低掉幀風險，啟動 Monster 模式後，可釋放更強、更順暢的巔峰效能。搭配業界領先的 UFS 4.1 與 LPDDR5X Ultra Pro 高速記憶體，確保了從觸控到畫面反應的旗艦級流暢度。

- 專屬電競晶片： iQOO 15 內建專為遊戲優化的自研電競晶片 Q3。該晶片擁有渲染 Core、光追 Core 與 AI Core 三大運算核心，透過「超級解析」與「超級幀率」技術，實現如電腦等級穩定的畫面幀率與超流暢遊戲體驗。此外，Q3 晶片支援自研的全場景光線追蹤，能帶來電影級的光影效果，大幅提升遊戲的沉浸感。

專屬電競優化：六大亮點帶來「零妥協」遊戲體驗

iQOO 15 針對電競玩家的需求，特別整合了六大硬體與軟體亮點，確保遊戲過程不中斷、極致沉浸：

- 不掉幀優化： 透過 Monster 超核引擎與 Q3 晶片協同運作，確保高負載遊戲也能長時間穩定維持 120fps。

- 強勁續航： 搭載 7000mAh 藍海電池，並支援 100W 極速閃充與 40W 無線閃充，搭配旁路充電 2.0，邊玩邊充依然保持低溫穩定。

- 強悍散熱： 具備全新 8K mm² VC 散熱系統，這是史上最大的 VC 均熱板，整合奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，猶如手機裡的中央空調，讓機身保持酷冷。

- 沉浸光效： 獨特的未來感懸浮能量光環，可同步迸發機身與螢幕光效，營造沉浸式戰場氛圍，並支援全彩自訂。

- 4D 遊戲震感： 首發 MAX 雙軸震感馬達，整合 X 軸與 Z 軸振動效果，帶來更豐富、立體的複合震感回饋，讓操控更精準。

- 流暢直播： 支援最高 2K 60 幀 20Mbps 的流暢直播與螢幕鏡射規格，並具備自動錄製精彩時刻功能，讓玩家能輕鬆分享神操作。

頂級顯示與操控：2K 螢幕與 3200Hz 觸控採樣率

iQOO 15 搭載 6.85 吋 2K M14 LEAD™ OLED 全域護眼螢幕，採用 M14 發光材料，具備高達 6000 nits 的局部峰值亮度，在顯示技術上樹立了高標準。透過奈米光刻濾光膜的無偏光片顯示技術，大幅提升透光率與色準，並有效減少眩光與色偏，日夜觀看都更舒適。

螢幕通過 TÜV 萊因全方位護眼等多重認證，為長時間遊戲的玩家提供保護。全新一代的超感觸控支援 144Hz 刷新率與最高 3200Hz 瞬時觸控採樣率，點擊和滑動反應更快更精準，確保玩家能精準出招、掌控全場。

不只電競！影像、系統與售後全面支援

除了電競頂級配置外，iQOO 15 在影像和系統功能上也提供強悍支援：

- 旗艦影像系統： 後置三鏡頭系統包括 5000 萬畫素 VCS 仿生光譜主鏡頭、5000 萬畫素超廣角鏡頭，以及 5000 萬畫素 Sony 3 倍潛望長焦鏡頭，可實現 10 倍夜景大師與 100 倍潛望長焦探索，捕捉驚艷細節。CIPA4.0 單眼級防手震，則大幅提升手持成片率。

- 優化作業系統： 搭載更絲滑、直覺的 OriginOS 6.0，透過原子島、私密空間等功能，提升操作效率與資料安全。vivo 辦公套件更支援 Windows、Mac 和手機的無縫連線，實現高效跨裝置辦公。

- 貼心售後服務： 購買 iQOO 15 享有 vivo 同款的 15 天新品換貨、原廠殼膜免費換、免費到府收送、手機健檢等六大貼心售後服務，提供玩家最佳的保固後援。

iQOO 15 推出「凌雲灰」與「傳奇白」（競速菱格紋設計）兩款配色。即日起至 12 月 5 日預購期間，消費者除了享有原廠延長保固一年、螢幕意外保固 12 個月等好禮，還能獲贈超人氣 Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置，總價值高達 $13,790 元。電競手機玩家若攜帶 ASUS ROG 手機至官方體驗店賞機並預購，還可加碼獲贈 vivo 筆電隨行袋。

iQOO 15 的首次登台，確實為台灣旗艦手機市場帶來了一股強悍的電競之風。它不僅在核心運算上採用了最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器與自研電競晶片 Q3，更在散熱、續航、螢幕顯示與操控震感等方面，提供了針對電競玩家「零妥協」的完整解決方案。如果你是對手機性能、遊戲體驗有極高要求的玩家或創作者，iQOO 15 強大的六大電競亮點與跨代領先配置，絕對能滿足你對極致幀率與專屬調校的期待。

若想知道更多科技新資訊，歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 部落格以及粉絲團等社群，同時歡迎在底下留言，分享你認為手機的「不掉幀」與「不發熱」哪一個對你的遊戲體驗影響最大，讓我們一起討論這款性能王者的強悍之處！

iQOO 15 預購資訊：

即日起至 12/5 iQOO 15 預購禮，官方體驗店、官方商城、指定電商、指定合作夥伴預購資訊請看我的部落格：

* 詳細活動辦法皆依 iQOO 官網公告為主

