性能與續航升級，影像不變？小米17T 國際版曝光，主打實用

文章來源：Qooah.com

據科技媒體 NoteBook Check 報道，小米面向全球市場的 小米17T 手機已正式曝光。這款新機在核心規格上有明顯升級，同時延續了部分前代設計，相關資料已通過 IMEI 數據庫及爆料人士 PaperKing13 的披露逐步清晰。

小米 17T 將搭載聯發科天璣 9500s 處理器（對應型號 MT6991），有望帶來強勁的運算能力和能效表現，滿足用戶多任務處理及主流遊戲需求。續航規格是本次升級的重點，新機電池容量將從小米15T 系列的 5500mAh 提升至 6500mAh，配合延續前代的 67W 有線快充，在續航時長和補能效率上形成雙重保障，解決用戶的電量焦慮。

廣告 廣告

根據爆料，小米17T 的影像系統與 小米15T 保持一致，未做任何升級。其中後置主鏡為豪威 OV50E（5000 萬像素），超廣角鏡頭採用豪威 OV13B（1300 萬像素），長焦鏡頭為 Samsung JN5（5000 萬像素），前置鏡頭則是 Samsung S5KKDS，整體規格中規中矩，能滿足日常拍攝需求。

此外，澎湃 HyperOS 代碼顯示，小米17T 的內部代號為 P12A。值得一提的是，小米近期剛在中國市場推出 REDMI Turbo 5/Turbo 5 Max 機型，這兩款產品後續將以 Poco X8 Pro 和 Poco X8 Pro Max 的名義登陸全球市場，而小米17T 的曝光，也預示著小米在全球中階手機市場的佈局將進一步完善。目前官方尚未公佈小米17T 的具體發佈時間及售價。