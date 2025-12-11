性虐女友致死！媽寶富二代關十年就假釋 掏槍痛毆胞弟

警方盤查宋志宏。（圖／翻攝畫面）





自詡「香水達人」的媽寶富二代宋志宏，過去曾性虐同居女友致死，入獄服刑10年就假釋出獄，但他卻不知悔改，去年開毒趴被北市警方逮捕時，還搬出媽媽向警方求情，未料，近日更懷疑胞弟找他麻煩，上月底竟跑到樹林老家，揮拳毆打胞弟，更亮槍揮舞，轄區樹林警方獲報後，持搜索票前往宋嫌住處查緝，查獲2把辣椒槍，全案依傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據悉，現年49歲的宋志宏，出身自新北市樹林地方仕紳家庭，家境優渥，自詡「香水達人」，曾上過電視節目談論氣味藝術，過去有毒品、槍砲、恐嚇等多項前科，沉迷性虐與毒趴的他，2008年更捲入性虐女友致死的命案之中。

宋志宏亮槍揮舞。（圖／翻攝畫面）

宋志宏假冒刑警，誆稱能替黃姓前女友戒除毒癮，誘騙對方搬進住處，將黃女與偷渡來台的中國籍陳姓女友作為玩物大開3P性愛毒趴，為尋求刺激，用蓮蓬頭潑濕黃女後電擊、要求她穿上重機防護衣撞牆、用水管抽打、香菸燒燙等方式，活活將她虐死，案件曝光後，宋男一度被判無期徒刑，最高法院改判15年半確定，宋志宏服刑10年後，於2020年假釋出獄。

宋志宏假釋後依舊不學好，去年5月16日，在交友軟體上亂槍打鳥尋找對象，過程中不斷暗示自己有毒品，邀約到一位嫩妹到飯店開毒趴，當場被北市警方逮捕，宋嫌事後坦承犯行，表示相當懊悔，更搬出媽媽求情，宣稱母親快失智，詢後仍被依毒品罪嫌移送法辦。

宋志宏毆打胞弟。（圖／翻攝畫面）

過慣富裕生活的宋志宏，日前還找上胞弟開髮廊的朋友，謊稱要幫忙開發客源，要求幫忙印名片，成功取信對方後，卻拿著名片到銀行借錢，更要胞弟的朋友作證自己是髮廊股東，胞弟得知此事連忙出面制止。

警方將宋志宏帶回偵詢。（圖／翻攝畫面）

宋志宏事後越想越氣，上（11）月24日晚間7時許，駕車來到位於樹林保安街的老家，找胞弟談判，雙方爆發激烈口角，後續更衍伸肢體衝突，宋男朝胞弟臉部連揮數拳，後續更掏出插在腰間的槍械揮舞，嚇得胞弟前往派出所報案。

警方查獲辣椒槍。（圖／翻攝畫面）

樹林警方本週一（8日）持搜索票前往宋志宏住處查緝，在車內查扣2把辣椒槍詢後依傷害、恐嚇等罪嫌移請新北地檢偵辦，另所查扣火藥式辣椒槍2把，待鑑識中心鑑驗結果再行移送。

警方查扣2把辣椒槍、手機。（圖／翻攝畫面）

